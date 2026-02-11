Μπαταρία που αντέχει μια ζωή ή πάνω από 1,7 εκατ. χλμ.!
Η κινεζική CATL, ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως, υποστηρίζει ότι η νέα της μπαταρία μπορεί να αλλάξει όσα γνωρίζουμε για τη διάρκεια ζωής των EV.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η εταιρεία ανακοινώνει ότι η νέα μπαταρία τύπου 5C διατηρεί το 80% της αρχικής της χωρητικότητας μετά από 3.000 πλήρεις κύκλους φόρτισης, ακόμη και με επαναλαμβανόμενη ταχεία φόρτιση σε ιδανικές συνθήκες.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:18 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Αυτοψία στον Βοτανικό από Αλαφούζο, Χατζηδάκη και Δούκα
12:01 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: «Τελειώνει» η συμφωνία με Ελ Κααμπί - Υπογράφει ο Μαροκινός
11:42 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ρεβάνς Κυπέλλου, Τσιτσιπά και μπάσκετ
11:30 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μπακογιάννης: «Κίνδυνος καθυστέρησης για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού»
11:20 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
NBA: Οδοστρωτήρας Γουεμπανιάμα, διέλυσε τους Λέικερς
11:00 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Ασταμάτητη η Καινούργιου - Ποιος τερμάτισε δεύτερος
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ