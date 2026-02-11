Νορβηγία: «Η Ρωσία θα μπορούσε να μας επιτεθεί», λέει ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

Το σενάριο ρωσικής εισβολής για το οποίο προετοιμάζεται ο νορβηγικός στρατός

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Νορβηγία: «Η Ρωσία θα μπορούσε να μας επιτεθεί», λέει ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

O αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Νορβηγίας, Ίρικ Κριστόφερσεν.

Ένοπλες Δυνάμεις Νορβηγίας
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Όσλο δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο μίας μελλοντικής εισβολής της Ρωσίας στη χώρα, είπε ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Νορβηγίας, Ίρικ Κριστόφερσεν, ο οποίος εξήγησε ότι το κίνητρο για μία τέτοια επίθεση θα μπορούσε να είναι η προστασία των πυρηνικών όπλων της Ρωσίας

«Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο κατάληψης εδαφών από τη Ρωσία ως μέρος του σχεδίου της να προστατεύσει τις πυρηνικές της δυνατότητες, που είναι το μόνο πράγμα που της έχει απομείνει και που απειλεί πραγματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο στρατηγός Ίρικ Κριστόφερσεν.

Ωστόσο εξήγησε ότι η Ρωσία δεν έχει σχέδιο για κατάκτηση νορβηγικών εδαφών όπως συνέβη στην περίπτωση της Ουκρανίας. Ένα μεγάλο μέρος του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας βρίσκεται στη χερσόνησο Κόλα, σε απόσταση από τα νορβηγικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών υποβρυχίων, πυραύλων και αεροσκαφών. Αυτά θα ήταν κρίσιμα αν η Ρωσία συγκρουόταν με το ΝΑΤΟ.

«Δεν το βγάζουμε αυτό (σ.σ. ρωσική επίθεση) από το τραπέζι επειδή εξακολουθεί να είναι μια επιλογή για τη Ρωσία, προκειμένου να προστατεύσει τις πυρηνικές δυνατότητές της. Αυτό είναι το σενάριο με βάση το οποίο σχεδιάζουμε στον βορρά», είπε ο στρατηγός.

Παράλληλα ανέφερε ότι η παρούσες τακτικές της Ρωσίας δεν είναι τόσο επιθετικές όσο στη Βαλτική. «Μέχρι στιγμής, οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου στην περιοχή μας ήταν αποτέλεσμα παρεξηγήσεων. Η Ρωσία πραγματοποιεί πολλές παρεμβολές [GPS] και πιστεύουμε ότι οι παρεμβολές αυτές επηρεάζουν και τα δικά τους αεροσκάφη», δήλωσε ο Κριστόφερσεν.

Και συνέχισε: «Δεν το έχουν πει αυτό, αλλά βλέπουμε ότι όταν συμβαίνει κάτι όπως η παραβίαση του εναέριου χώρου, συνήθως οφείλεται στην έλλειψη εμπειρίας των πιλότων. Όταν μιλάμε με τους Ρώσους, στην πραγματικότητα ανταποκρίνονται με πολύ επαγγελματικό και προβλέψιμο τρόπο».

Παράλληλα στο βορειότερο κομμάτι της Νορβηγίας, το Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ υπάρχει ρωσικός οικισμός και η περιοχή δεν επιτρέπεται να στρατιωτικοποιηθεί σύμφωνα με συνθήκη του 1920. Ο Κριστόφερσεν δήλωσε ότι η Ρωσία «σέβεται τη συνθήκη» και η Νορβηγία δεν έχει σχέδια να στρατιωτικοποιήσει την περιοχή.

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει το Όσλο ότι κρυφά προσπαθεί να στρατιωτικοποιήσει την περιοχή αλλά ο στρατηγός δήλωσε ότι πρόκειται για προπαγανδιστικές δηλώσεις και η Μόσχα δεν τις πιστεύει πραγματικά.

Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλάει σε δημοσιογράφους για το βίντεο, στο οποίο οι Ομπάμα απεικόνιζονται ως πίθηκοι, πριν πετάξει με το Air Force One προς το Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

AP

«Ο Τραμπ δεν ξέρει τι λέει»

Στη συνέντευξη στην εφημερίδα Guardian, ο Κριστόφερσεν επέκρινε έντονα τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, καθώς και τους «απαράδεκτους» ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ ότι οι συμμαχικές χώρες δεν είχαν υπηρετήσει σε θέσεις πρώτης γραμμής στο Αφγανιστάν, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των μαχών.

«Αυτό που είπε δεν είχε νόημα, και ξέρω ότι όλοι οι Αμερικανοί φίλοι μου από το Αφγανιστάν το γνωρίζουν», δήλωσε ο Κριστόφερσεν, που υπηρέτησε σε αρκετές αποστολές στο Αφγανιστάν.

«Ήμασταν σίγουρα στην πρώτη γραμμή. Εκτελούσαμε όλο το φάσμα των αποστολών, από τη σύλληψη ηγετών των Ταλιμπάν έως την εκπαίδευση Αφγανών και την επιτήρηση. Χάσαμε 10 Νορβηγούς. Έχασα φίλους εκεί», εξήγησε ο στρατηγός.

«Ταυτόχρονα, ένιωσα ότι αυτός είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν τον είδα ποτέ στο Αφγανιστάν. Δεν ξέρει τι λέει όταν κάνει αυτές τις δηλώσεις. Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να λέει τέτοια πράγματα, αλλά αυτό δεν με επηρέασε πραγματικά. Η ανησυχία μου ήταν για τους Νορβηγούς βετεράνους, τους συγγενείς των ανθρώπων που χάσαμε, τους στρατιώτες που χάσαμε», τόνισε ο Κριστόφερσεν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:18ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Καναδά: Βίντεο από το σχολείο την ώρα της επίθεσης – Αστυνομικός μπαίνει στο κτίριο

12:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αυτοψία στον Βοτανικό από Αλαφούζο, Χατζηδάκη και Δούκα

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιώργος Γεράρδος: Η «Πλαίσιο» αποχαιρετά τον ιδρυτή της - «Καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός»

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει» - Μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, μας δίνουν δύναμη

12:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Τελειώνει» η συμφωνία με Ελ Κααμπί - Υπογράφει ο Μαροκινός

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Φον Ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να άρει τα εσωτερικά προσκόμματα για να γίνει παγκόσμιος γίγαντας

11:52LIFESTYLE

Σάλος στη Γερμανία: Ο 70χρονος πρώην CEO της Google έχει ερωτική σχέση με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Τασμανία: Βρήκαν 5 οστά, δόντια και κλειδί αυτοκινήτου - Ερευνάται αν ανήκαν σε αγνοούμενη πεζοπόρο

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

11:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ρεβάνς Κυπέλλου, Τσιτσιπά και μπάσκετ

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: «Η Ρωσία θα μπορούσε να μας επιτεθεί», λέει ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Οι φυσικοί επιστήμονες ανακαλύπτουν τι ελέγχει την ταχύτητα του κβαντικού χρόνου

11:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπακογιάννης: «Κίνδυνος καθυστέρησης για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού»

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Σαβάνα Γκάρθι: Ελεύθερος ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση για την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της

11:20ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οδοστρωτήρας Γουεμπανιάμα, διέλυσε τους Λέικερς

11:10ΕΛΛΑΔΑ

«Ενεργοί Μπαμπάδες» Ζητούν θεσμική αναγνώριση της γονικής αποξένωσης ως σοβαρής μορφής ψυχολογικής κακοποίησης των παιδιών – Τι γράφουν σε επιστολή στον πρωθυπουργό

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: «Προετοιμασία, συνεργασία, προστασία για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων»

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο

11:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ασταμάτητη η Καινούργιου - Ποιος τερμάτισε δεύτερος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

09:12LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Εσπευσμένα σε νοσοκομείο με έντονους πόνους και πυρετό

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Απάτες, σχέδια, αδίστακτες κομπίνες: Η άγνωστη ιστορία του πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε πλούσιος

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Ο αστυνομικός μου έδειξε φωτογραφία με έναν άνδρα να με βιάζει» - Πώς έμαθε για τους 200 βιασμούς της

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Καναδά: Αναφορές ότι γυναίκα άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο - «Φράξαμε τις πόρτες με θρανία», λέει μαθητής

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Τασμανία: Βρήκαν 5 οστά, δόντια και κλειδί αυτοκινήτου - Ερευνάται αν ανήκαν σε αγνοούμενη πεζοπόρο

12:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει» - Μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, μας δίνουν δύναμη

11:52LIFESTYLE

Σάλος στη Γερμανία: Ο 70χρονος πρώην CEO της Google έχει ερωτική σχέση με την 27χρονη κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας

09:26LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Ποζάρει στο γυμναστήριο με μήνυμα «Keep It Simple» και γίνεται viral

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Δεν είχε συνεργούς στο στράτευμα λέει ο Σμήναρχος - Δεν έδωσε κωδικούς crypto, πιθανή η έκδοσή του σε τρίτη χώρα

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κρατούμενος βγήκε με άδεια, σκότωσε την 8χρονη κόρη του, τη μητέρα του και την πρώην σύζυγo

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Σαβάνα Γκάρθι: Ελεύθερος ο άνδρας που τέθηκε υπό κράτηση για την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ