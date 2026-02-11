Νορβηγία: «Η Ρωσία θα μπορούσε να μας επιτεθεί», λέει ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

Το Όσλο δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο μίας μελλοντικής εισβολής της Ρωσίας στη χώρα, είπε ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Νορβηγίας, Ίρικ Κριστόφερσεν, ο οποίος εξήγησε ότι το κίνητρο για μία τέτοια επίθεση θα μπορούσε να είναι η προστασία των πυρηνικών όπλων της Ρωσίας

«Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο κατάληψης εδαφών από τη Ρωσία ως μέρος του σχεδίου της να προστατεύσει τις πυρηνικές της δυνατότητες, που είναι το μόνο πράγμα που της έχει απομείνει και που απειλεί πραγματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο στρατηγός Ίρικ Κριστόφερσεν.

Ωστόσο εξήγησε ότι η Ρωσία δεν έχει σχέδιο για κατάκτηση νορβηγικών εδαφών όπως συνέβη στην περίπτωση της Ουκρανίας. Ένα μεγάλο μέρος του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας βρίσκεται στη χερσόνησο Κόλα, σε απόσταση από τα νορβηγικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών υποβρυχίων, πυραύλων και αεροσκαφών. Αυτά θα ήταν κρίσιμα αν η Ρωσία συγκρουόταν με το ΝΑΤΟ.

«Δεν το βγάζουμε αυτό (σ.σ. ρωσική επίθεση) από το τραπέζι επειδή εξακολουθεί να είναι μια επιλογή για τη Ρωσία, προκειμένου να προστατεύσει τις πυρηνικές δυνατότητές της. Αυτό είναι το σενάριο με βάση το οποίο σχεδιάζουμε στον βορρά», είπε ο στρατηγός.

Παράλληλα ανέφερε ότι η παρούσες τακτικές της Ρωσίας δεν είναι τόσο επιθετικές όσο στη Βαλτική. «Μέχρι στιγμής, οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου στην περιοχή μας ήταν αποτέλεσμα παρεξηγήσεων. Η Ρωσία πραγματοποιεί πολλές παρεμβολές [GPS] και πιστεύουμε ότι οι παρεμβολές αυτές επηρεάζουν και τα δικά τους αεροσκάφη», δήλωσε ο Κριστόφερσεν.

Και συνέχισε: «Δεν το έχουν πει αυτό, αλλά βλέπουμε ότι όταν συμβαίνει κάτι όπως η παραβίαση του εναέριου χώρου, συνήθως οφείλεται στην έλλειψη εμπειρίας των πιλότων. Όταν μιλάμε με τους Ρώσους, στην πραγματικότητα ανταποκρίνονται με πολύ επαγγελματικό και προβλέψιμο τρόπο».

Παράλληλα στο βορειότερο κομμάτι της Νορβηγίας, το Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ υπάρχει ρωσικός οικισμός και η περιοχή δεν επιτρέπεται να στρατιωτικοποιηθεί σύμφωνα με συνθήκη του 1920. Ο Κριστόφερσεν δήλωσε ότι η Ρωσία «σέβεται τη συνθήκη» και η Νορβηγία δεν έχει σχέδια να στρατιωτικοποιήσει την περιοχή.

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει το Όσλο ότι κρυφά προσπαθεί να στρατιωτικοποιήσει την περιοχή αλλά ο στρατηγός δήλωσε ότι πρόκειται για προπαγανδιστικές δηλώσεις και η Μόσχα δεν τις πιστεύει πραγματικά.

«Ο Τραμπ δεν ξέρει τι λέει»

Στη συνέντευξη στην εφημερίδα Guardian, ο Κριστόφερσεν επέκρινε έντονα τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, καθώς και τους «απαράδεκτους» ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ ότι οι συμμαχικές χώρες δεν είχαν υπηρετήσει σε θέσεις πρώτης γραμμής στο Αφγανιστάν, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των μαχών.

«Αυτό που είπε δεν είχε νόημα, και ξέρω ότι όλοι οι Αμερικανοί φίλοι μου από το Αφγανιστάν το γνωρίζουν», δήλωσε ο Κριστόφερσεν, που υπηρέτησε σε αρκετές αποστολές στο Αφγανιστάν.

«Ήμασταν σίγουρα στην πρώτη γραμμή. Εκτελούσαμε όλο το φάσμα των αποστολών, από τη σύλληψη ηγετών των Ταλιμπάν έως την εκπαίδευση Αφγανών και την επιτήρηση. Χάσαμε 10 Νορβηγούς. Έχασα φίλους εκεί», εξήγησε ο στρατηγός.

«Ταυτόχρονα, ένιωσα ότι αυτός είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν τον είδα ποτέ στο Αφγανιστάν. Δεν ξέρει τι λέει όταν κάνει αυτές τις δηλώσεις. Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να λέει τέτοια πράγματα, αλλά αυτό δεν με επηρέασε πραγματικά. Η ανησυχία μου ήταν για τους Νορβηγούς βετεράνους, τους συγγενείς των ανθρώπων που χάσαμε, τους στρατιώτες που χάσαμε», τόνισε ο Κριστόφερσεν.

