Fast & Furious: Ο Vin Diesel ανακοίνωσε το φινάλε πριν πάρει το «πράσινο φως»

Η τελευταία ταινία του Fast & Furious φαίνεται πως ξεκίνησε από μια αυθόρμητη ανακοίνωση του Vin Diesel πριν ακόμη εγκριθεί επίσημα.

Του Γιάννη Σκουφή

Η ιστορία του τέλους της σειράς Fast & Furious αποκτά μια απρόσμενη τροπή, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο Vin Diesel ανακοίνωσε την επερχόμενη ταινία «Fast Forever» πριν ακόμη η Universal Pictures δώσει την επίσημη έγκρισή της.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο Cody Walker, αδελφός του αείμνηστου Paul Walker, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης FuelFest στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τον Walker, η ανακοίνωση του Diesel αιφνιδίασε ακόμη και τους ανθρώπους που βρίσκονταν στη σκηνή μαζί του. Όπως ανέφερε, το στούντιο δεν είχε εγκρίνει το project εκείνη τη στιγμή, με τον Diesel να δηλώνει ότι «θα εγκριθεί», παίρνοντας ουσιαστικά το ρίσκο να προχωρήσει δημόσια πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.

Η κίνηση αυτή δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο Diesel διαχειρίζεται τη σειρά, στην οποία πρωταγωνιστεί και έχει ενεργό ρόλο ως παραγωγός. Δεν είναι σαφές αν επρόκειτο για κίνηση πίεσης προς το στούντιο ή για μια απλή έκφραση σιγουριάς ότι η παραγωγή θα προχωρήσει. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα τον δικαίωσε, καθώς η ταινία έχει πλέον εγκριθεί και βρίσκεται στο στάδιο της δημιουργίας.

Η τελευταία αυτή παραγωγή, που αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάρτιο του 2028, θα επιστρέψει στις ρίζες της σειράς, εστιάζοντας ξανά στη σκηνή των street racing στο Λος Άντζελες. Παράλληλα, θα επιχειρήσει να επανενώσει τον Dominic Toretto με τον Brian O’Conner, με τη συμβολή του Cody Walker και τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας.

