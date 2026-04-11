Ένα Ford F-450 με έξι πόρτες και κατανάλωση τζετ!

Ένα βαρέως μεταποιημένο Ford F-450 με 11 θέσεις και τεράστια κατανάλωση καυσίμου δείχνει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η υπερβολή στο tuning.

Newsbomb

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Η βάση είναι ένα Ford F-450 Platinum του 2020, αλλά στην πράξη πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό. Η αμερικανική εταιρεία Stretch My Truck πήρε το ήδη ογκώδες αγροτικό και το μετέτρεψε σε ένα εξάπορτο θηρίο, αυξάνοντας δραματικά το μήκος και προσθέτοντας τρίτο άξονα.

Το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο μικρό φορτηγό παρά pickup, ενώ συνολικά μπορούν να μετακινηθούν έως και 11 επιβάτες.

Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο τύπου σκάλας και το αμάξωμα έχουν επιμηκυνθεί, δημιουργώντας χώρο για επιπλέον σειρές καθισμάτων και μεγαλύτερη καρότσα μήκους περίπου 2,40 μέτρων.

Στο εσωτερικό διατηρούνται τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Platinum, αλλά έχουν προστεθεί νέες οθόνες για τους πίσω επιβάτες, αναβαθμισμένο σύστημα infotainment και ξεχωριστές μονάδες κλιματισμού για τις πίσω σειρές, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της πολυτελούς μετακίνησης.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός V8 diesel των 6.700 κυβικών της Ford, ο οποίος έχει δεχθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως διπλό turbo και αναβαθμισμένο intercooler. Αν και δεν ανακοινώνονται επίσημα στοιχεία, η ισχύς σίγουρα θα ξεπερνά τους 480 εργοστασιακούς ίππους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η ανάρτηση, η οποία επιτρέπει ανεξάρτητη ρύθμιση ύψους σε κάθε άξονα. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο όμως είναι η χωρητικότητα καυσίμου, που αγγίζει συνολικά τα 700 λίτρα. Αυτό σημαίνει ότι ένα πλήρες γέμισμα μπορεί να ξεπεράσει τα 1.300 ευρώ, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα το κόστος χρήσης μιας τέτοιας κατασκευής.

Με περίπου 22.000 χιλιόμετρα στο οδόμετρο και τιμή που άγγιξε τις 400.000 ευρώ, το συγκεκριμένο Ford F-450 αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου η υπερβολή δεν αφορά μόνο τις διαστάσεις, αλλά και το κόστος κτήσης και χρήσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:34LIFESTYLE

Ανάσταση στη TV – Τα προγράμματα που ετοίμασαν τα κανάλια

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Ο ιερέας της Χίου που ξεχωρίζει με τον μοναδικό τρόπο μετάδοσης του μηνύματος της Ανάστασης

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Έλαμψε» η νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής από τα χαλκούνια στην κεντρική πλατεία

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Γκαλιμπάφ: «Οι σύντροφοί μου σε αυτή την πτήση» - Συγκλονιστικές εικόνες μέσα από το Minab-168 πετώντας για Πακιστάν

08:49WHAT THE FACT

Πάσχα στην εποχή των social media: Κυνηγώντας τους followers ανάμεσα στο βίωμα και το «content»

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν Mεγάλο Σάββατο σούπερ μάρκετ και καταστήματα - Πότε ανοίγουν ξανά

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τoyota: Κυκλική οικονομία στην πράξη στην Ευρώπη

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - Τα τελευταία δρομολόγια

08:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλο Σάββατο: Πότε γίνεται η Πρώτη Ανάσταση - Το μήνυμα και τα έθιμα

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Αγωγή στον πρίγκιπα Χάρι από τον φιλανθρωπικό οργανισμό που ίδρυσε για τη μητέρα του Νταϊάνα

07:55ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Cupra Raval με έως 226 ίππους, δυναμικό χαρακτήρα και κόμπακτ διαστάσεις

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Το νόημα πίσω από τα ελληνικά ονόματα που πρωταγωνιστούν σε αποστολές της NASA

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Όταν η ανθρωπότητα αντίκρυσε τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης για να δει στο βάθος τον... Άρη

07:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανάσταση και οβελίας με… φουλ της μπάλας: Όλη η πασχαλινή δράση του Σαββατοκύριακου

07:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι ηθοποιοί που ταυτίστηκαν με τους ρόλους της Βίβλου

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Ψήσιμο οβελία: Ο απόλυτος οδηγός για τη σούβλα - Πώς θα δέσετε και θα ψήσετε το αρνί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλο Σάββατο ωράριο καταστημάτων: Τι ώρα θα κλείσουν μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστή από ριάλιτι και μόντελινγκ η 26χρονη εγγονή του γνωστού πολιτικού που συνελήφθη με ναρκωτικά

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα Μεγάλο Σάββατο - Η πρόγνωση της ΕΜΥ

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

03:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Artemis 2: Ολοκληρώθηκε το ταξίδι - Επέστρεψαν στην Γη οι αστροναύτες

01:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Artemis 2: Δείτε ζωντανά την επιστροφή των αστροναυτών στην Γη - Οι φόβοι για τη θερμική ασπίδα

06:18ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Η «ώρα της αλήθειας» φτάνει - Βανς και Γκαλιμπάφ στο Ισλαμαμπάντ για τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις - Παρακολουθεί ο πλανήτης

20:53LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ένα διαζύγιο φέρνει μεγάλες ανατροπές

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βάζει μπρος» μετά το Πάσχα ο Τσίπρας - Οι προετοιμασίες, τα σενάρια και τα πρόσωπα

07:05ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλο Σάββατο: Η νηστεία δεν σταματάει με την Πρώτη Ανάσταση - Το συνηθισμένο λάθος

06:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο μετά το Πάσχα: Ποιες πρεμιέρες και παραστάσεις ξεχωρίζουν

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Έστειλαν οι Αμερικανοί στο Ιράν το υπερσύγχρονο stealth υποβρύχιο SSN-23 USS «Jimmy Carter»;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ