Ένα Ford F-450 με έξι πόρτες και κατανάλωση τζετ!

Του Γιάννη Σκουφή

Η βάση είναι ένα Ford F-450 Platinum του 2020, αλλά στην πράξη πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό. Η αμερικανική εταιρεία Stretch My Truck πήρε το ήδη ογκώδες αγροτικό και το μετέτρεψε σε ένα εξάπορτο θηρίο, αυξάνοντας δραματικά το μήκος και προσθέτοντας τρίτο άξονα.

Το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο μικρό φορτηγό παρά pickup, ενώ συνολικά μπορούν να μετακινηθούν έως και 11 επιβάτες.

Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο τύπου σκάλας και το αμάξωμα έχουν επιμηκυνθεί, δημιουργώντας χώρο για επιπλέον σειρές καθισμάτων και μεγαλύτερη καρότσα μήκους περίπου 2,40 μέτρων.

Στο εσωτερικό διατηρούνται τα στοιχεία εξοπλισμού της έκδοσης Platinum, αλλά έχουν προστεθεί νέες οθόνες για τους πίσω επιβάτες, αναβαθμισμένο σύστημα infotainment και ξεχωριστές μονάδες κλιματισμού για τις πίσω σειρές, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της πολυτελούς μετακίνησης.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός V8 diesel των 6.700 κυβικών της Ford, ο οποίος έχει δεχθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως διπλό turbo και αναβαθμισμένο intercooler. Αν και δεν ανακοινώνονται επίσημα στοιχεία, η ισχύς σίγουρα θα ξεπερνά τους 480 εργοστασιακούς ίππους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η ανάρτηση, η οποία επιτρέπει ανεξάρτητη ρύθμιση ύψους σε κάθε άξονα. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο όμως είναι η χωρητικότητα καυσίμου, που αγγίζει συνολικά τα 700 λίτρα. Αυτό σημαίνει ότι ένα πλήρες γέμισμα μπορεί να ξεπεράσει τα 1.300 ευρώ, αποτυπώνοντας ξεκάθαρα το κόστος χρήσης μιας τέτοιας κατασκευής.

Με περίπου 22.000 χιλιόμετρα στο οδόμετρο και τιμή που άγγιξε τις 400.000 ευρώ, το συγκεκριμένο Ford F-450 αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου η υπερβολή δεν αφορά μόνο τις διαστάσεις, αλλά και το κόστος κτήσης και χρήσης.

