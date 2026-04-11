Τoyota: Κυκλική οικονομία στην πράξη στην Ευρώπη

Η Toyota περνά από τη θεωρία στην πράξη σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία, εγκαινιάζοντας το πρώτο της Toyota Circular Factory στο Burnaston του Ηνωμένου Βασιλείου, σε μια κίνηση που έχει ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον της παραγωγής αυτοκινήτων.

Η ουσία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας δεν βρίσκεται σε μια γενική «πράσινη» προσέγγιση, αλλά σε μια συγκεκριμένη και μετρήσιμη εφαρμογή: το αλουμίνιο από παλιές ζάντες επαναχρησιμοποιείται για την κατασκευή εξαρτημάτων κινητήρων που τοποθετούνται στην Corolla.

