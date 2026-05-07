Αλκοτέστ με ένα άγγιγμα: Νέα τεχνολογία μπλοκάρει την εκκίνηση αν έχεις πιει

Του Γιάννη Σκουφή

Μια νέα τεχνολογία φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται η κατανάλωση αλκοόλ πριν την οδήγηση, καταργώντας την κλασική διαδικασία με το φύσημα. Το σύστημα εξελίσσεται από τις aumovio και trinamiX, με τη δεύτερη να ανήκει στη BASF.

Η λειτουργία βασίζεται σε τεχνολογία υπέρυθρης ακτινοβολίας. Ο οδηγός τοποθετεί απλώς το δάχτυλό του σε έναν αισθητήρα και παλμοί φωτός διαπερνούν τον ιστό, φτάνοντας στο αίμα. Ανάλογα με την ποσότητα αιθανόλης, το φως αντανακλάται διαφορετικά και μια αλγοριθμική επεξεργασία υπολογίζει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα.

Το σύστημα μπορεί να ενσωματωθεί διακριτικά στο αυτοκίνητο, όπως στο τιμόνι, στο κουμπί εκκίνησης ή στην οθόνη. Παράλληλα, μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τα εκάστοτε νομικά όρια κάθε χώρας. Σε μια πιο αυστηρή εκδοχή, θα μπορούσε να συνδεθεί με την εκκίνηση του κινητήρα, αποτρέποντας τη χρήση του αυτοκινήτου αν ο οδηγός υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο.

Η προοπτική αυτή ενισχύει σημαντικά την οδική ασφάλεια, δεδομένου ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ παραμένει βασική αιτία ατυχημάτων. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι προβληματισμοί. Ζητήματα όπως η αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων, η ακρίβεια των μετρήσεων ή ακόμη και η αποδοχή από τους οδηγούς, παραμένουν ανοιχτά.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει την κατεύθυνση προς πιο «έξυπνα» και παρεμβατικά συστήματα ασφάλειας. Το αν θα περάσει τελικά στην παραγωγή, θα εξαρτηθεί τόσο από τη νομοθεσία όσο και από το κατά πόσο οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν έναν τέτοιο έλεγχο πριν από κάθε διαδρομή.