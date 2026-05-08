Η BYD ξεκινά τις πωλήσεις του hypercar των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ

Του Γιάννη Σκουφή

Η BYD περνά σε μια εντελώς διαφορετική κατηγορία με το YangWang U9 Xtreme, ένα hypercar περιορισμένης παραγωγής που κοστίζει πάνω από 20 εκατ. γιουάν, δηλαδή περίπου 2,7 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τιμή που το τοποθετεί ακριβώς απέναντι σε μοντέλα των Bugatti και Koenigsegg, κάτι αδιανόητο μέχρι πρότινος για την κινεζική εταιρεία.

Οι πρώτες παραγγελίες «κλείδωσαν» στην έκθεση του Πεκίνου, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει αγοραστικό κοινό ακόμη και σε αυτό το επίπεδο τιμής. Ανάμεσα στους πελάτες βρίσκεται και ο επιχειρηματίας Nick Politis, ο οποίος εξασφάλισε το μοναδικό αυτοκίνητο που θα διατεθεί στην Αυστραλία.

Το YangWang U9 Xtreme δεν εντυπωσιάζει μόνο με την τιμή, αλλά και με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Διαθέτει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνδυαστικά 2.978 ίππους, τιμή που του δίνει τον τίτλο του πιο δυνατού αυτοκινήτου παραγωγής που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Παράλληλα, βασίζεται σε αρχιτεκτονική 1.200 Volt, ανεβάζοντας τον πήχη και από πλευράς τεχνολογίας.

Οι επιδόσεις είναι αντίστοιχα ακραίες. Το ηλεκτρικό supercar έχει καταγράψει τελική ταχύτητα 496 χλμ./ώρα, ξεπερνώντας την Bugatti Chiron Super Sport 300+, αν και δεν πρόκειται για επίσημο ρεκόρ παραγωγής.

Την ίδια στιγμή, έχει σημειώσει χρόνο 6:57,147 στην πίστα του Nürburgring Nordschleife, ξεπερνώντας ηλεκτρικά hypercars όπως το Rimac Nevera.

Σε αντίθεση με τα πιο προσιτά μοντέλα της BYD, το U9 Xtreme λειτουργεί ως τεχνολογική βιτρίνα, δείχνοντας μέχρι πού μπορεί να φτάσει η εταιρεία στην κατηγορία των ηλεκτρικών hypercars.

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 30 μονάδες, στοιχείο που ενισχύει τον συλλεκτικό χαρακτήρα του μοντέλου.