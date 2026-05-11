Samsung: Τα κινητά Galaxy θα παρακολουθούν τον τρόπο που οδηγείτε και θα δίνουν συμβουλές

Του Γιάννη Σκουφή

Η Samsung φαίνεται πως θέλει να αποκτήσει ακόμη πιο ενεργό ρόλο μέσα στο αυτοκίνητο, εξελίσσοντας μια νέα εφαρμογή που θα παρακολουθεί τον τρόπο οδήγησης και θα παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα λειτουργία ονομάζεται Driving Insights και εντοπίστηκε στη δοκιμαστική έκδοση του One UI 9, του νέου λογισμικού που αναμένεται να φτάσει στα κινητά Galaxy μέσα στο 2026. Η εφαρμογή αξιοποιεί αισθητήρες του smartphone, όπως το γυροσκόπιο και το επιταχυνσιόμετρο, ώστε να καταγράφει στοιχεία της οδήγησης σε πραγματικό χρόνο.

Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει απότομα φρεναρίσματα, έντονες επιταχύνσεις, γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης αλλά και τη συνολική συμπεριφορά του οδηγού πίσω από το τιμόνι. Στη συνέχεια, μέσω AI, δημιουργεί αναφορές και συμβουλές με στόχο μια πιο ασφαλή και αποδοτική οδήγηση.

Για παράδειγμα, αν ο οδηγός κινείται ομαλά και με συνέπεια, η εφαρμογή μπορεί να εμφανίζει μηνύματα όπως: «Η οδήγησή σας αυτή την εβδομάδα ήταν ισορροπημένη και αποδοτική». Αντίθετα, σε πιο επιθετικό στιλ οδήγησης, το σύστημα θα προτείνει πιο ήπιες επιταχύνσεις και πιο ομαλές κινήσεις του τιμονιού.

Η εφαρμογή θα μπορεί επίσης να αποθηκεύει πληροφορίες από κάθε διαδρομή, επιτρέποντας στον χρήστη να επιστρέφει σε παλαιότερα ταξίδια και να βλέπει αναλυτικά δεδομένα.

Παρόμοιες τεχνολογίες χρησιμοποιούν ήδη αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες στο εξωτερικό, προσφέροντας χαμηλότερα ασφάλιστρα σε οδηγούς με πιο ασφαλή συμπεριφορά. Για αυτόν τον λόγο, δεν αποκλείεται στο μέλλον η Samsung να συνεργαστεί και με ασφαλιστικές εταιρείες.

Το μεγάλο ερώτημα αφορά πλέον τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, καθώς οι πληροφορίες γύρω από τις μετακινήσεις και τις οδηγικές συνήθειες θεωρούνται ιδιαίτερα πολύτιμες για την αυτοκινητοβιομηχανία και τις εταιρείες τεχνολογίας.