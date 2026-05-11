Νέα μελέτη: Οι γυναίκες έχουν 60% περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστούν σε τροχαία ατυχήματα

Οι επιστήμονες ζητούν πιο ρεαλιστικές δοκιμές με διαφορετικούς σωματότυπους

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

A THOR-5F female crash test dummy is shown in a drivers seat at Humanetics in Farmington Hills, Mich., Tuesday, June 10, 2025. (AP Photo/Paul Sancya)
Snapshot
  • Οι γυναίκες έχουν 60% περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστούν σε τροχαία ατυχήματα σε σύγκριση με τους άνδρες, σύμφωνα με μελέτη του Πολυτεχνείου του Γκρατς.
  • Ο κίνδυνος τραυματισμού είναι ιδιαίτερα αυξημένος για γυναίκες άνω των 50 ετών και όταν κάθονται σε μη τυπικές θέσεις, όπως στο ανακλινόμενο κάθισμα του συνοδηγού.
  • Τα υπάρχοντα ανδρείκελα δοκιμών σύγκρουσης δεν αντιπροσωπεύουν σωστά τους περισσότερους γυναικείους σωματότυπους, καθώς βασίζονται σε πολύ μικρές και λεπτές γυναίκες.
  • Οι ερευνητές ζητούν πιο ρεαλιστικές δοκιμές με ποικίλους σωματότυπους και θέσεις καθίσματος, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες προσομοίωσης υπολογιστή για βελτίωση της ασφάλειας.
Νέα μελέτη έδειξε ότι οι γυναίκες έχουν 60% περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστούν σε τροχαία ατυχήματα σε σύγκριση με τους άνδρες.

Ερευνητές του Ινστιτούτου Ασφάλειας Οχημάτων του Πολυτεχνείου του Γκρατς (TU Graz) ανέλυσαν δεδομένα ατυχημάτων από την Αυστρία που καλύπτουν διάστημα άνω των 10 ετών και αναπαρέστησαν μεμονωμένα ατυχήματα.

Σύμφωνα με το BBC, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όταν στο όχημα επιβαίνουν δύο άτομα διαφορετικού φύλου, οι γυναίκες είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να υποστούν τραυματισμούς σε σχέση με τους άνδρες. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για τις γυναίκες άνω των 50 ετών.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι οι μη τυπικές θέσεις καθίσματος, όπως το κάθισμα του συνοδηγού που είναι τραβηγμένο προς τα πίσω ή ανακλινόμενο, είχαν τεράστια επίδραση στον κίνδυνο τραυματισμού.

Αυτό ισχύει τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, αλλά οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να κάθονται στο κάθισμα του συνοδηγού σε σύγκριση με τους άνδρες.

Επιπλέον, η ομάδα διαπίστωσε ότι ακόμη και τα λεγόμενα «γυναικεία» ανδρείκελα δοκιμών σύγκρουσης που χρησιμοποιούνται αντιστοιχούν σε μια πολύ μικρή γυναίκα – με το 95% των πραγματικών γυναικών να είναι ψηλότερες και βαρύτερες.

«Τα μοντέλα πολύ μικρών, λεπτών γυναικών συχνά δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν αυτό που παρατηρούμε στα ατυχήματα», εξηγεί η συγγραφέας της μελέτης και ερευνήτρια του TU Graz, Corina Klug.

Ζητούν πιο ρεαλιστικές δοκιμές με διαφορετικούς σωματότυπους

Οι ερευνητές ζητούν τη διεξαγωγή πιο ρεαλιστικών δοκιμών, με διαφορετικούς σωματότυπους και πιο ρεαλιστικές θέσεις καθίσματος, και υποστηρίζουν ότι η νέα τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης.

«Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσομοιώσεις υπολογιστή για να διευρύνουμε σημαντικά τις δοκιμαστικές διαδικασίες, οι οποίες ιστορικά ήταν προσανατολισμένες στους άνδρες και άκαμπτες», προσθέτει ο Klug.

