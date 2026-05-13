Geely: Ώρα για παρουσία στις ΗΠΑ

Του Γιάννη Σκουφή

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της παγκοσμίως και πλέον αρκετοί αναλυτές θεωρούν πως η Geely ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο βήμα της: την επίσημη είσοδο της στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρότι οι αμερικανικές αρχές παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι στα κινεζικά αυτοκίνητα, η Geely διαθέτει ήδη ισχυρά θεμέλια στις ΗΠΑ μέσω των συμμετοχών της σε γνωστές μάρκες όπως η Volvo, η Polestar και η Lotus. Η κινεζική εταιρεία κατέχει περίπου το 80% της Volvo Cars, η οποία διαθέτει εργοστάσιο στο Charleston της Νότιας Καρολίνας.

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο έχει δυνατότητα παραγωγής έως και 150.000 αυτοκινήτων ετησίως, αλλά σήμερα λειτουργεί σε πολύ πιο χαμηλούς ρυθμούς.

Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής παραγωγής μοντέλων κινεζικής προέλευσης επί αμερικανικού εδάφους, κάτι που θα μπορούσε να παρακάμψει μέρος των εμπορικών περιορισμών και των υψηλών δασμών.

Παράλληλα, η Geely διαθέτει ήδη έτοιμο δίκτυο υποστήριξης μέσω των αντιπροσωπειών και των σέρβις της Volvo και της Polestar, ενώ και η Lotus έχει παρουσία με περισσότερα από 40 σημεία πώλησης και τεχνικής υποστήριξης στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η μάρκα που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κάνει την αρχή είναι η Zeekr, η οποία έχει ήδη αποκτήσει μια μικρή παρουσία στις ΗΠΑ μέσω της συνεργασίας της με τη Waymo. Και αυτό γιατί ειδικά διαμορφωμένα μοντέλα της χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες αυτόνομης μετακίνησης.

Η Zeekr έχει ήδη επεκταθεί σε Ευρώπη, Αυστραλία και αρκετές αγορές της Ασίας, διαθέτοντας ηλεκτρικά SUV, σεντάν αλλά και πολυχρηστικά μοντέλα υψηλής τεχνολογίας. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά θα μπορούσαν να ταιριάξουν αρκετά καλά στις απαιτήσεις της αμερικανικής αγοράς.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η επέλαση των κινεζικών εταιρειών στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς και οι παραδοσιακοί κατασκευαστές παρακολουθούν πλέον πολύ πιο προσεκτικά τις εξελίξεις.