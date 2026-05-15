JCB Hydromax: Το υδρογονοκίνητο θηρίο των 1.579 ίππων θέλει να σπάσει το ρεκόρ ταχύτητας

Η JCB ετοιμάζεται να επιστρέψει στις προσπάθειες επίτευξης παγκόσμιου ρεκόρ ταχύτητας με το νέο Hydromax.

Του Γιάννη Σκουφή

Είκοσι χρόνια μετά το Dieselmax που έγραψε ιστορία στα ρεκόρ ταχύτητας, η JCB επιστρέφει με ένα ακόμη πιο φιλόδοξο project. Το νέο Hydromax είναι ένα πρωτότυπο μήκους σχεδόν 9,8 μέτρων, εξελιγμένο αποκλειστικά για να αποδείξει τις δυνατότητες του υδρογόνου στις υψηλές επιδόσεις.

Το πρότζεκτ, στο οποίο μετέχει και η γνωστή από το μηχανοκίνητο αθλητισμό βρετανική Prodrive, χρειάστηκε πέντε χρόνια εξέλιξης και μια επένδυση περίπου 117 εκατομμυρίων ευρώ.

Η καρδιά του Hydromax είναι δύο κινητήρες υδρογόνου που αποδίδουν συνδυαστικά 1.579 ίππους. Παρά τη θεαματική απόδοσή τους οι κινητήρες βασίζονται σε μηχανικά μέρη που θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά και σε μοντέλα παραγωγής της JCB, όπως εκσκαφείς και βαριά μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής μηχανικό Lee Harper, το μεγάλο στοίχημα ήταν η σωστή διαχείριση της καύσης του υδρογόνου, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση με ασφάλεια και αξιοπιστία. Και η εμπειρία από το συγκεκριμένο πρότζεκτ αναμένεται να περάσει και στα μελλοντικά μοντέλα παραγωγής της εταιρείας.

Η προσπάθεια για το νέο ρεκόρ θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο στις αλυκές του Bonneville στην πολιτεία της Γιούτα, εκεί ακριβώς όπου το Dieselmax είχε καταγράψει το 2006 τελική ταχύτητα 563 χλμ./ώρα, ρεκόρ που είναι ακόμα σε ισχύ για πετρελαιοκίνητα οχήματα.

Πίσω από το τιμόνι θα βρίσκεται ξανά ο θρυλικός Andy Green, ο ταχύτερος άνθρωπος στον κόσμο, ο οποίος το 1997 έγινε ο πρώτος οδηγός που ξεπέρασε το φράγμα του ήχου στην ξηρά με το Thrust SSC.

Σήμερα, το απόλυτο ρεκόρ ανήκει στο Buckeye Bullet 2 με 487 χλμ./ώρα, ενώ το κορυφαίο ρεκόρ για αυτοκίνητο με κινητήρα καύσης υδρογόνου παραμένει αυτό της BMW H2R με 298 χλμ./ώρα από το 2004.

