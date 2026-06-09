Η Ford μελετά τετραθέσια Mustang (μεταξύ άλλων…)
Η Ford φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επεκτείνει την οικογένεια Mustang, επαναφέροντας παράλληλα την παρουσία της στην κατηγορία των σεντάν, από την οποία απουσιάζει εδώ και αρκετά χρόνια.
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Οι τελευταίες δηλώσεις στελεχών της αμερικανικής εταιρείας αναζωπυρώνουν τα σενάρια για την παρουσίαση μιας τετράθυρης Mustang, ενός μοντέλου που κατά καιρούς έχει απασχολήσει έντονα τη φημολογία.
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