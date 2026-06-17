Το μικρό ηλεκτρικό MG2 θα παρουσιαστεί στο Goodwood

Το μοντέλο παραγωγής θα είναι έτοιμο μέσα στην επόμενη χρονιά, ενώ το παρόν στο Goodwood θα δώσει και ένα δεύτερο ηλεκτρικό πρωτότυπο.

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