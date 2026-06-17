Το μικρό ηλεκτρικό MG2 θα παρουσιαστεί στο Goodwood
Η MG ετοιμάζει την είσοδό της στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών με ένα νέο μοντέλο που, εκτός απροόπτου, θα ονομάζεται MG2 και μια πρώτη γεύση του θα πάρουμε από ένα πρωτότυπό του που παρουσιαστεί στις 9 Ιουλίου στο Goodwood Festival of Speed.
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Το μοντέλο παραγωγής θα είναι έτοιμο μέσα στην επόμενη χρονιά, ενώ το παρόν στο Goodwood θα δώσει και ένα δεύτερο ηλεκτρικό πρωτότυπο.
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