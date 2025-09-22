Έξαλλοι οδηγοί ξηλώνουν κάμερες ταχύτητας

Η αντίδραση απέναντι στις κάμερες ελέγχου ταχύτητας στον Καναδά εντείνεται, με τον πρωθυπουργό του Οντάριο να τις χαρακτηρίζει «φοροεισπρακτικό κόλπο» και εκατοντάδες πολίτες να τις καταστρέφουν ή να τις ξηλώνουν.

Του Γιάννη Σκουφή

Το σύστημα των αυτόματων καμερών ελέγχου ταχύτητας στο Τορόντο βρίσκεται πλέον σε φάση κατάρρευσης, καθώς μέσα σε εννέα μήνες έχουν σημειωθεί πάνω από 800 περιστατικά βανδαλισμού. Οι κάμερες -που είχαν τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας- έχουν μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής και κοινωνικής σύγκρουσης.

Η πιο πρόσφατη «επίθεση» έγινε μόλις την περασμένη εβδομάδα, όταν καταστράφηκαν ή αφαιρέθηκαν 16 κάμερες, πολλές από τις οποίες είχαν ήδη χτυπηθεί επανειλημμένα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μία από αυτές έχει υποστεί ζημιές συνολικά επτά φορές τους τελευταίους δέκα μήνες.

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Doug Ford, έχει ταχθεί ανοιχτά κατά των καμερών, αποκαλώντας το πρόγραμμα «φορολογική αρπαχτή».

Όπως δήλωσε σε δημόσια τοποθέτησή του, οι οδηγοί τιμωρούνται άδικα για μικρές υπερβάσεις, ενώ προανήγγειλε νομοθετικές παρεμβάσεις για την απομάκρυνσή τους. «Δεν είναι δίκαιο να σε γράφουν επειδή πέρασες τη γειτονιά 5 ή 10 χιλιόμετρα πάνω από το όριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοπική κυβέρνηση δηλώνει πως εξετάζει εναλλακτικά μέσα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, χωρίς τη χρήση αυτόματων καμερών. Αν οι δήμοι δεν προχωρήσουν από μόνοι τους, ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να αναλάβει δράση μέσω της Βουλής.

Από την άλλη πλευρά, διάφορες οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι οι κάμερες αυτές δεν είναι απλώς μηχανισμοί προστίμων, αλλά έχουν αποδεδειγμένα μειώσει τις ταχύτητες σε σημεία με αυξημένο κίνδυνο. «Οι κάμερες σώζουν ζωές. Όσοι τις καταστρέφουν, θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές άλλων», δήλωσε η Jess Spieker που εκπροσωπεί μια τέτοια οργάνωση.

Το Τορόντο και συνολικά το Οντάριο βρίσκονται έτσι σε μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην ανάγκη για ασφάλεια στους δρόμους και την αντίληψη περί κρατικής υπερβολής στην επιβολή προστίμων. Το μέλλον των καμερών φαίνεται πλέον πιο αβέβαιο από ποτέ.

Αν και υπάρχουν ενδείξεις πως οι κάμερες μειώνουν τη μέση ταχύτητα στις περιοχές όπου τοποθετούνται, δεν έχει δοθεί ακόμα επίσημη στατιστική που να αποδεικνύει μείωση των τροχαίων ή των τραυματισμών πεζών. Η απουσία αυτών των στοιχείων αφήνει ανοιχτό το μέτωπο της δημόσιας συζήτησης.

Για να δούμε τι θα γίνει και στην Ελλάδα μετά την απόφαση της κυβέρνησης για εκτεταμένη χρήση αντίστοιχων καμερών.

