Ο Προμηθέας των μικρομεσαίων: Η φλόγα που δεν σβήνει

Το άγαλμα αυτό δεν είναι διακοσμητικό , είναι μήνυμα

ΑΠΟΨΕΙΣ
Στο Πεδίον του Άρεως, ανάμεσα στα δέντρα και τις σκιές των αγωνιστών του ’21, στέκει τώρα ο Προμηθέας των μικρομεσαίων.

Το άγαλμα, αφιερωμένο στους επαγγελματίες και επιχειρηματίες που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή, δεν είναι απλώς μια αισθητική παρέμβαση είναι μια πράξη βαθιάς αναγνώρισης.

Μια υπόμνηση πως η πρόοδος αυτού του τόπου δεν χτίστηκε ποτέ από τους λίγους και ισχυρούς, αλλά από εκείνους που παλεύουν σιωπηλά, με τα χέρια τους και τη θέλησή τους, να κρατήσουν τη φλόγα της δημιουργίας αναμμένη.

Ο Προμηθέας, ο μυθικός Τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς για να τη χαρίσει στους ανθρώπους, έγινε αιώνιο σύμβολο θυσίας, γνώσης και ανυπακοής. Έτσι και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο αρτοποιός, ο τεχνίτης, ο επαγγελματίας της γειτονιάς, σηκώνει καθημερινά το βάρος της δικής του φωτιάς — της παραγωγής, της επιβίωσης, της αξιοπρέπειας. Κι όπως ο Προμηθέας πλήρωσε με δεσμά το θάρρος του, έτσι κι εκείνος συχνά δοκιμάζεται: από φόρους, γραφειοκρατία, κρίσεις και αβεβαιότητα.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με την έμπνευση και την επιμονή του προέδρου του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, έκανε κάτι που κανένας θεσμός δεν είχε τολμήσει μέχρι σήμερα: έδωσε στον μικρομεσαίο μια θέση στο δημόσιο χώρο, στη μνήμη και στην τέχνη. Το άγαλμα αυτό δεν είναι διακοσμητικό — είναι μήνυμα. Ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης, αλλά και αυτοπεποίθησης. Υπενθυμίζει ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν είναι μονάδες αριθμών, είναι άνθρωποι. Και πως αυτοί οι άνθρωποι είναι οι αληθινοί θεμέλιοι λίθοι της κοινωνίας και της οικονομίας.

Η δημόσια τέχνη με τον ρόλο να αναδεικνύει τους αφανείς

Η δημόσια τέχνη ανέκαθεν είχε αυτόν τον ρόλο: να αναδεικνύει τους αφανείς. Όπως το άγαλμα του Αφανούς Ναύτη στη Χίο ή της Μικρασιάτισσας Μάνας στη Μυτιλήνη, έτσι κι εδώ, ο Προμηθέας γίνεται σύμβολο του συλλογικού μόχθου. Δεν απευθύνεται στην ελίτ, αλλά στο πλήθος· στους πολλούς που κουβαλούν την Ελλάδα στις πλάτες τους, χωρίς παράσημα και τίτλους.

Το Επιμελητήριο, με έργο που ξεπερνά τις τυπικές του αρμοδιότητες, έχει σταθεί σταθερά στο πλευρό αυτών των ανθρώπων. Με παρεμβάσεις, στήριξη, πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης και κυρίως με πίστη στην αξία του επαγγελματία, ο κ. Χατζηθεοδοσίου και οι συνεργάτες του υπενθυμίζουν ότι η οικονομία δεν είναι απλώς δείκτες και προϋπολογισμοί· είναι ανθρώπινες ζωές, ιδέες, όνειρα και προσπάθειες.

Η μορφή του Προμηθέα, να κρατά τη φλόγα ψηλά στο Πεδίον του Άρεως, δεν είναι τυχαία. Εκεί που η Ελλάδα τιμά τους ήρωες των πολέμων της, τώρα τιμά και τους ήρωες της ειρήνης. Εκείνους που με ταπεινότητα και επιμονή μετατρέπουν το σκοτάδι της κρίσης σε φως δημιουργίας.

Κι ίσως, κάθε φορά που κάποιος περαστικός θα κοντοστέκεται μπροστά στο άγαλμα, να θυμάται κάτι απλό και αληθινό: πως η φλόγα της Ελλάδας δεν καίει στους ναούς της εξουσίας, αλλά στα εργαστήρια, στα μαγαζιά, στα γραφεία και στα χέρια των πολλών. Εκείνων που, όπως ο Προμηθέας, δεν φοβούνται να καούν για να φωτίσουν τους άλλους.

