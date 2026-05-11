Η κάλπη κυοφορεί ανατροπές

Για να σας προλάβω οι δημοσκόποι παρά τις γκρίνιες των κομμάτων κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους. Όμως το τοπίο είναι ακόμα ρευστό και σύντομα μπορεί να τρίβουμε τα μάτια μας.

Για να εξηγούμαι. Ούτε αμφισβητώ τη μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων, ούτε τις αποδέχομαι a la cart όπως κάνουν τα περισσότερα κόμματα.

Απλά πιστεύω ότι είναι ανεπικαιρες και πολύ σύντομα θα τις ξεπεράσουν οι εξελίξεις.

Το χρονικό αποτύπωμα που μετράνε, η φωτογραφία όπως λέμε της στιγμής, είναι λάθος.

Όταν θα ανακοινωθούν επίσημα τα νέα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά όλα όσα βλέπαμε μέχρι σήμερα σε πρόθεση ψήφου και εκτίμηση ψήφου θα πάνε κουβά...

Αυτό λέω και το υποστηρίζω. Θα δούμε εκπλήξεις πολλές και μη αναμενόμενες. Τα είχε πει πριν πολλά χρόνια ο Χαρίλαος. Η φράση «η κάλπη είναι γκαστρωμένη» είναι μια κλασική πολιτική ρήση, που αποδίδεται στον Χαρίλαο Φλωράκη, και σημαίνει ότι το αποτέλεσμα των εκλογών είναι απρόβλεπτο, κρύβει εκπλήξεις και δεν μπορεί να προεξοφληθεί από τις δημοσκοπήσεις.

Γι'αυτό λοιπόν μην βιάζεστε ορισμένοι να πανηγυρίσετε. Κρατήστε τα πανηγύρια για αργότερα.