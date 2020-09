Το ig story της Μπεκατώρου που μας κάνει όλους να σκεφτόμαστε θετικά

Είσαι έτοιμη ή έτοιμος να τα παρατήσεις όλα; Λίγη θετική ενέργεια από την Μαρία Μπεκατώρου θα σε βοηθήσει.

Η Μαρία Μπεκατώρου δε χρειάζεται συστάσεις. Αλίμονο κιόλας. Η παρουσιάστρια ξεκίνησε από το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ στο ΤΗΛΕΑΣΤΥ και, αφού το ταλέντο της έγινε αντιληπτό, εμφανίστηκε στο Mega για χάρη του Just the 2 of Us, αναλαμβάνοντας για το ίδιο κανάλι το MasterChef Junior. Έκτοτε, το όνομά της είχε πια καθιερωθεί και πλέον δε σταματάμε να τη βλέπουμε στη μικρή οθόνη.

Η Μαρία, πάντως, φροντίζει παράλληλα να διατηρεί πλήρως ενημερωμένο το προφίλ της. Βλέπουμε να ανεβαίνουν φωτογραφίες από τη δουλειά της, από την καθημερινότητά της εκτός αυτής και ενίοτε inspirational quotes, όπως αυτό που έκανε story εχθές.

Μόλις το δεις, θα σου δώσει λίγη έμπνευση για να αρχίσεις τη μέρα σου και να μην αφήνεις ατυχίες και αναποδιές να σε σταματούν από την επίτευξη των στόχων σου. Για όλα, χρειάζεται μία λέξη που για πολλούς δεν είναι αγαπημένη, η υπομονή.