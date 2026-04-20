Νιώθετε κουρασμένοι στις διακοπές; 5 tips για να ρυθμίσετε το βιολογικό σας ρολόι

Το «μυστικό» για πραγματικά αναζωογονητικές διακοπές μπορεί να είναι πιο απλό απ’ όσο φαντάζεστε

Το jet lag συνδέεται συνήθως με ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, όμως μπορεί να επηρεάσει όλους τους ταξιδιώτες — ακόμη και όσους κάνουν μια σύντομη απόδραση στην ίδια ζώνη ώρας. Όταν οι κιρκάδιοι ρυθμοί μας δεν ευθυγραμμίζονται με τα zeitgebers, δηλαδή τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα που καθοδηγούν το σώμα μας για το πότε να ξυπνά, να κοιμάται, να τρώει ή να ασκείται, μπορεί να αισθανόμαστε «εκτός ρυθμού» — νωθροί και ευερέθιστοι, κουρασμένοι όταν θα έπρεπε να είμαστε σε εγρήγορση και άγρυπνοι όταν θα έπρεπε να νυστάζουμε.

Οι ειδικοί στον ύπνο αναφέρονται συχνά σε αυτή την ασυμφωνία μεταξύ βιολογικού ρολογιού και καθημερινών συνηθειών ως «social jet lag». Έτσι, οι διακοπές που προορίζονταν για ξεκούραση και αναζωογόνηση μπορεί τελικά να σας αφήσουν εξαντλημένους.

Όπως εξηγεί η Mollie Eastman, δημιουργός της πλατφόρμας «Sleep is a Skill», πολλοί άνθρωποι κρατούν σταθερό πρόγραμμα τις καθημερινές, αλλά το Σαββατοκύριακο αλλάζουν πλήρως συνήθειες — ξενυχτούν, κοιμούνται περισσότερο, τρώνε αργά — απορρυθμίζοντας έτσι το βιολογικό τους ρολόι. «Είναι σαν να μπήκαν σε αεροπλάνο και να έχουν jet lag, χωρίς καν να έχουν ταξιδέψει», σημειώνει.

Για να φτάσετε σε ένα πιο ξεκούραστο επίπεδο, ο 24ωρος βιολογικός σας κύκλος πρέπει να λειτουργεί σε αρμονία με τα zeitgebers. Και το «μυστικό» για πραγματικά αναζωογονητικές διακοπές μπορεί να είναι πιο απλό απ’ όσο φαντάζεστε: λίγη πρωινή έκθεση στο φως, για παράδειγμα βγαίνοντας στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου, ή το να τρώτε νωρίτερα — όπως οι «πρωινοί» τύποι.

Μην κοιμάστε μέχρι αργά — εκτεθείτε στο πρωινό φως

Ως ημερόβια όντα, το σημαντικότερο zeitgeber μας είναι το φως. Οι άνθρωποι λειτουργούν φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, όμως στις διακοπές συχνά μπαίνουμε στον πειρασμό να κοιμόμαστε περισσότερο, μειώνοντας την έκθεση στο φυσικό φως.

Η Melissa Knauert, καθηγήτρια ιατρικής στο Yale University, επισημαίνει ότι το να ξυπνάμε διαφορετικές ώρες καθημερινές και Σαββατοκύριακα «είναι πολύ επιβαρυντικό για το κιρκάδιο σύστημα». Το σταθερό ωράριο αφύπνισης είναι κρίσιμο.

Δεν χρειάζεται να σηκωθείτε υπερβολικά νωρίς — ένα περιθώριο 1-2 ωρών είναι αποδεκτό. Όμως μετά το ξύπνημα, είναι σημαντικό να εκτεθείτε στο φως, ιδανικά φυσικό, καθώς τις πρώτες ώρες το σώμα είναι ιδιαίτερα «ευαίσθητο» σε αυτά τα ερεθίσματα.

Περιορίστε το μπλε φως το βράδυ

Ακόμη κι αν είστε σε διακοπές, κρατήστε περίπου το ίδιο ωράριο ύπνου. Για να προετοιμάσετε το σώμα:

  • Αποφύγετε οθόνες και έντονο φωτισμό 2–3 ώρες πριν τον ύπνο
  • Επιλέξτε πιο «ζεστό» φωτισμό (π.χ. λάμπες χαμηλής έντασης)
  • Χρησιμοποιήστε night mode στις συσκευές

Το μπλε φως «ξεγελά» τον εγκέφαλο ότι είναι μέρα, δυσκολεύοντας τον ύπνο.

Κρατήστε σταθερές ώρες φαγητού

Προσπαθήστε να τρώτε περίπου τις ίδιες ώρες όπως στο σπίτι.

Αν αλλάζετε ζώνη ώρας: προσαρμοστείτε σταδιακά. Ιδανικά, τρώτε μέσα στην ημέρα (όχι αργά τη νύχτα). Μπορεί να βοηθήσει και ένα «παράθυρο» φαγητού (π.χ. 12 ώρες).

Άσκηση νωρίς — χαλάρωση το βράδυ

Η άσκηση βοηθά το βιολογικό ρολόι, αλλά:

  • Αποφύγετε έντονη γυμναστική κοντά στον ύπνο
  • Κρατήστε απόσταση 4 ώρες πριν κοιμηθείτε
  • Προτιμήστε ήπια δραστηριότητα το βράδυ (π.χ. stretching, yoga)
Μετά από έντονες δραστηριότητες (π.χ. χορός), δώστε χρόνο στο σώμα να ηρεμήσει.

Συνοψίζοντας, τα βασικά tips για να αποφύγετε το λεγόμενο «social jet lag» είναι να:

  • Ξυπνάτε περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα
  • Εκτεθείτε στο πρωινό φως
  • Μειώσετε το μπλε φως το βράδυ
  • Τρώτε σε σταθερές ώρες
  • Ασκηθείτε μέσα στη μέρα, όχι αργά

