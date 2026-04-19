Ξυπνάτε στις 3 τα χαράματα; Ειδικός προειδοποιεί για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την υγεία σας

Ο ύπνος δεν είναι μια συνεχής, αδιάκοπη διαδικασία

Δημήτρης Δρίζος

ΕΥ ΖΗΝ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ύπνος αποτελείται από κύκλους διάρκειας 90 έως 110 λεπτών, με αυξημένες πιθανότητες αφύπνισης στο τέλος κάθε κύκλου.
  • Το ξύπνημα στις τρεις το πρωί είναι συνήθως φυσιολογικό, αλλά μπορεί να γίνει πρόβλημα όταν συνδέεται με άγχος ή ψυχικές δυσκολίες.
  • Παράγοντες όπως η κατανάλωση αλκοόλ και καφεΐνης, η ακανόνιστη ώρα ύπνου και η έκθεση σε οθόνες πριν τον ύπνο επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του ύπνου.
  • Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της χρόνιας αϋπνίας που σχετίζεται με νυχτερινές αφυπνίσεις και άγχος.
  • Για καλύτερο ύπνο συνιστάται η μείωση του στρες, η τήρηση σταθερού ωραρίου ύπνου και η αποφυγή καφεΐνης και αλκοόλ το βράδυ.
Snapshot powered by AI

Είναι τρεις το πρωί και ξαπλωμένοι ανάσκελα κοιτάτε το ταβάνι, όπως και το προηγούμενο βράδυ. Η διακοπή του ύπνου κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι σύνηθες φαινόμενο, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ποιότητα του ύπνου και την ευεξία σας.

Ο ύπνος δεν είναι μια συνεχής, αδιάκοπη διαδικασία. Αποτελείται από κύκλους διάρκειας 90 έως 110 λεπτών, που περιλαμβάνουν ελαφρύ ύπνο, βαθύ ύπνο και REM ύπνο. Οι περισσότεροι ενήλικες περνούν τέσσερις έως έξι κύκλους κάθε νύχτα. Στο τέλος κάθε κύκλου, ο ύπνος γίνεται πιο ελαφρύς, αυξάνοντας την πιθανότητα σύντομων αφυπνίσεων. Ο βαθύς ύπνος επικρατεί κυρίως στο αρχικό στάδιο της νύχτας, ενώ όσο πλησιάζει το πρωί, το σώμα προετοιμάζεται για το ξύπνημα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, αυξάνονται τα επίπεδα της κορτιζόλης, της ορμόνης που ευνοεί την εγρήγορση. Είναι συνηθισμένο να ξυπνάμε αργά τη νύχτα ή νωρίς το πρωί, αλλά συχνά αυτό δεν καταγράφεται στη μνήμη μας καθώς επανερχόμαστε γρήγορα στον ύπνο.

Πότε το ξύπνημα γίνεται πρόβλημα;

Το ξύπνημα στις τρεις το πρωί μπορεί να γίνει ανησυχητικό όταν συνδέεται με άγχος ή ψυχικές δυσκολίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επανειλημμένη αφύπνιση συνοδεύεται από δυσκολία στην επαναφορά στον ύπνο, εξαιτίας της έντονης δραστηριότητας του νου και των ανησυχιών.

Παράγοντες της καθημερινότητας, όπως η κατανάλωση αλκοόλ ή καφεΐνης, η ακανόνιστη ώρα ύπνου, οι κακές συνθήκες θερμοκρασίας στο υπνοδωμάτιο και η παρακολούθηση οθονών πριν τον ύπνο, επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του ύπνου και αυξάνουν τις πιθανότητες νυχτερινών αφυπνίσεων.

Πώς να βελτιώσετε τον ύπνο σας;

Ένα υπερδραστήριο ή ευερέθιστο νευρικό σύστημα, λόγω στρες, μπορεί να προκαλέσει αφυπνίσεις στα τελικά στάδια του ύπνου, καθιστώντας πιο δύσκολο το ξανακοιμηθείτε. Εάν οι νυχτερινές αφυπνίσεις γίνονται συχνές, υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης χρόνιου αϋπνίας, ειδικά όταν το άγχος για τον ύπνο επιβαρύνει την κατάσταση.

Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης του χρόνιου αϋπνίας, καθώς στοχεύει στην αλλαγή των αρνητικών σκέψεων που συνδέονται με τον ύπνο.

Για να επιτύχετε σταθερό ύπνο, είναι σημαντικό να μειώσετε το στρες, να τηρείτε τακτικό ωράριο ύπνου και να περιορίσετε την κατανάλωση καφεΐνης και αλκοόλ τις βραδινές ώρες. Αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε και νιώθετε άγχος τη νύχτα, βοηθά να σηκωθείτε, να κάνετε μια σύντομη χαλαρωτική δραστηριότητα και να προσπαθήσετε ξανά να κοιμηθείτε. Αυτή η τακτική διακόπτει τον φαύλο κύκλο μεταξύ εγρήγορσης και ύπνου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
