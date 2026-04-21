Στάση αναμονής στη Wall Street με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με πτώση έκλεισε τη Δευτέρα (21/4) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την πρόσφατη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 4,87 μονάδων (–0,01%), στις 45.960,11 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 64,08 μονάδων (–0,26%), στις 21.408,08 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16,92 μονάδων (–0,24%), στις 6.477,16 μονάδες.