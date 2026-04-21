Apple: Τέλος εποχής για τον Τιμ Κουκ – Ποιος θα είναι ο νέος CEO του «γίγαντα» της τεχνολογίας

Παραιτείται από την θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Apple έπειτα από 15 χρόνια στο τιμόνι του «γίγαντα» της τεχνολογίας ο Τιμ Κουκ.

Ο 65χρονος, που αξιοποίησε την τεράστια δημοτικότητα του iPhone για να κάνει την Apple μία από τις πιο σημαντικές και αξιόλογες εταιρείες στον κόσμο, θα αναλάβει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο χρέη εκτελεστικού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Τη θέση του CEO θα αναλάβει ο 50χρονος Τζον Τέρνους, που ήταν επικεφαλής του τμήματος μηχανικής υλικού της Apple.

Η αποχώρηση του Τιμ Κουκ θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας από τις πιο επιτυχημένες διοικητικές θητείες στην ιστορία των αμερικανικών επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, τα ετήσια κέρδη της Apple τετραπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας τα 110 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η αξία της εταιρείας αυξήθηκε κατά περισσότερο από δέκα φορές, φτάνοντας τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Κουκ αντικατέστησε τον συνιδρυτή της Apple, Στιβ Τζομπς λίγο πριν τον θάνατο του δεύτερου το 2011.

