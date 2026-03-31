«Το μεγάλο μου λάθος» – Η παραδοχή του Γουόρεν Μπάφετ που κόστισε δισεκατομμύρια

Ο «θρύλος» των επενδύσεων, Γουόρεν Μπάφετ, δεν δίστασε ποτέ να παραδεχτεί ότι έκανε λάθος. Όμως, η τελευταία του εξομολόγηση έχει μία ιδιαίτερη βαρύτητα: Όταν πιέστηκε για την απόφαση να περιορίσει τη θέση της Berkshire Hathaway στην Apple, ο «μάντης της Όμαχα» προσέφερε μία αφοπλιστικά ειλικρινή απάντηση.

«Την πούλησα πολύ νωρίς».

Ο Μπάφετ αναλογιζόταν τη μακροπρόθεσμη επενδυτική του φιλοσοφία, σημειώνοντας ότι η Berkshire κατέχει την American Express για περίπου 30 χρόνια και την Coca–Cola για 35, ενώ, αναμένει να διατηρήσει επιχειρήσεις όπως η Occidental για 50 έτη. Η Apple, με βάση αυτό το κριτήριο, ήταν μία συντομότερη συνεργασία από ό,τι θα επιθυμούσε.

Η Berkshire άρχισε να συσσωρεύει μετοχές της Apple γύρω στο 2016 και η συμμετοχή εξελίχθηκε τελικά στη μεγαλύτερη επενδυτική θέση της εταιρείας, με αξία που ξεπέρασε τα 170 δισ. δολάρια στο απόγειο αυτής.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι πωλήσεις. Κατά τη διάρκεια του 2023 και του 2024, η Berkshire μείωσε τη θέση κατά περίπου 2/3, αφήνοντας το μερίδιο με αξία περίπου 40 δισ. δολαρίων στο τέλος του 2024.

Ο Μπάφετ έσπευσε να παρουσιάσει θετικά το αποτέλεσμα. Η Berkshire κέρδισε πάνω από 100 δισ. δολάρια προ φόρων από αυτήν την απόφαση, ενώ, εκείνος σημείωσε ότι η Apple παραμένει η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση της Berkshire. Προσέφερε και μία εντυπωσιακή υποστήριξη: Η Apple είναι καλύτερη από οιαδήποτε επιχείρηση κατέχει εξ ολοκλήρου η Berkshire.

Τι άφησε ο Μπάφετ στο «τραπέζι»

Η πορεία της Apple έπειτα από αυτές τις πωλήσεις κάνει το χρονικό σημείο της αποχώρησης να «πονά» περισσότερο. Η εταιρεία έχει παρουσιάσει μία σειρά από αποτελέσματα που καταρρίπτουν κάθε ρεκόρ. Στο τελευταίο χρονικά τρίμηνο (Q1 FY2026), τα έσοδα ανήλθαν στα 143,756 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 15,65% σε ετήσια βάση, με τα έσοδα από το iPhone να φτάνουν σε ιστορικό υψηλό 85,269 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας άνοδο ύψους 23,3%. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες έφτασαν τα 30,013 δισ. δολάρια, ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ.

Ο Τιμ Κουκ αποτύπωσε τη στιγμή κατά την ενημέρωση των επενδυτών: «Σήμερα, η Apple είναι περήφανη που ανακοινώνει ένα αξιοσημείωτο τρίμηνο με ρεκόρ εσόδων 143,8 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 16% σε σύγκριση με πέρυσι και πολύ πάνω από τις προσδοκίες μας».

Η εγκατεστημένη βάση του τεχνολογικού «κολοσσού» έχει πλέον ξεπεράσει τις 2,5 δισ. ενεργές συσκευές, ένας αριθμός που στηρίζει τη «μηχανή» ανάπτυξης των υπηρεσιών.

Από τις αρχές του 2024, οι μετοχές της AAPL έχουν σημειώσει άνοδο της τάξεως του 35%. Η μετοχή διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή γύρω στα 246,63 δολάρια, με τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών να θέτει την τιμή – στόχο στα 295,31 δολάρια.

Ο Μπάφετ ήταν σαφής ότι δεν έχει την ικανότητα να προβλέψει την πορεία των μετοχών την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα. Αυτό που γνωρίζει, είναι ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα της Apple συνέχισε να αναπτύσσεται με ανατοκισμό πολύ πέρα από το σημείο που εκείνος επέλεξε να μειώσει την έκθεση.