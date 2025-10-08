Ο Τιμ Κουκ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Apple

«Οργιάζουν» οι φήμες ότι ο Τιμ Κουκ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Apple, ύστερα από περισσότερα από 12 χρόνια ηγεσίας.

Ο Κουκ, που ανέλαβε μετά τον Στιβ Τζόμπς, φέρεται να «τρέχει» ήδη σχέδιο ομαλής μετάβασης της εξουσίας. Ως επικρατέστερος διάδοχος φέρεται ο Τζον Τέρνους, ο οποίος έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε εμβληματικά προϊόντα της εταιρείας όπως τα iPhone και MacBook.

Η Apple δεν έχει αναφερθεί σε καμία συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονοδιάγραμμα, ενώ, ο Κουκ αναμένεται να παραμείνει ενεργός στη διαδικασία μετάβασης, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα της εταιρείας.

Αν και τίποτα δεν είναι ακόμη επίσημο, η πιθανή αποχώρησή του θα σηματοδοτήσει το τέλος μίας εποχής για την εταιρεία.