Δ. Γιαννακόπουλος: «Γι’ αυτό προτιμώ τον Ολυμπιακό στα playoffs»

Ο διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ μίλησε για την προτίμηση του, μια συνάντηση με την ομάδα του Πειραιά, να γίνει πριν από το Final Four της Αθήνας.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στάθηκε στο γεγονός ότι σε μια σειρά αγώνων, όπως υπογράμμισε, ο Ολυμπιακός «δεν μπορεί να μας περάσει, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο». Αντίθετα, όπως πρόσθεσε: «σε ένα ματς πολλά μπορούν να γίνουν».

Συγκεκριμένα, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό γιατί σε πέντε παιχνίδια δεν μπορεί να μας περάσει, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, ενώ σε ένα ματς πολλά μπορούν να γίνουν. Να τους πετάξουμε έξω μια και καλή, καναπέδες έχουμε πολλούς»