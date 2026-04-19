Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

Snapshot Τοποθετήθηκαν τέσσερις νέες «έξυπνες» κάμερες στη λεωφόρο Μεσογείων για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και επιτήρησης της κυκλοφορίας.

Έχει τεθεί σε λειτουργία σύστημα καμερών τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τροχονομικές παραβάσεις και αποστέλλει ηλεκτρονικά πρόστιμα.

Οι κάμερες λειτουργούν σε οκτώ κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου Αττικής, επιτηρώντας επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές 24 ώρες το 24ωρο.

Στόχος του συστήματος είναι η καταγραφή και αποτροπή παραβάσεων όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η χρήση κινητού κατά την οδήγηση.

Παρά τη λειτουργία των καμερών, ανησυχία προκαλεί η μη χρήση κράνους από οδηγούς δικύκλων, που αποτελεί σοβαρή οδική παράβαση. Snapshot powered by AI

Τέσσερις νέες «έξυπνες» κάμερες τοποθετήθηκαν στη λεωφόρο Μεσογείων, στο πλαίσιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της επιτήρησης της κυκλοφορίας. Μέσω της λειτουργίας τους, αναμένεται να συμβάλουν τόσο στη μείωση των τροχαίων παραβάσεων όσο και στον περιορισμό της παραβατικότητας στην περιοχή.

Η εγκατάστασή τους εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο εκσυγχρονισμού των συστημάτων επιτήρησης στην Αθήνα, με τις αρμόδιες Αρχές να προσδοκούν πιο άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία ένα νέο σύστημα καμερών τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο καταγράφει τροχονομικές παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο και αποστέλλει ηλεκτρονικά τα πρόστιμα στους οδηγούς.

Οι πρώτες τέτοιες κάμερες έχουν εγκατασταθεί σε οκτώ καίρια σημεία του λεκανοπεδίου Αττικής, επιτηρώντας σε 24ωρη βάση επικίνδυνες συμπεριφορές οδηγών που θέτουν σε κίνδυνο τη δική τους ασφάλεια αλλά και των υπολοίπων χρηστών του δρόμου.

Στόχος είναι αφενός η καταγραφή των παραβάσεων ώστε να μην μένουν ατιμώρητες, ιδίως σε περιπτώσεις όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή η χρήση κινητού κατά την οδήγηση, και αφετέρου η αποτροπή τέτοιων συμπεριφορών. Η παρουσία ενός «ψηφιακού τροχονόμου» φαίνεται πως λειτουργεί προειδοποιητικά, ωθώντας τους οδηγούς να είναι πιο προσεκτικοί.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η στάση των οδηγών δικύκλων, καθώς σημαντικός αριθμός παραβάσεων αφορά τη μη χρήση κράνους, παρά τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται.

Το σύστημα λειτουργεί συνολικά σε οκτώ κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, μεταξύ των οποίων τμήματα της λεωφόρου Συγγρού με ελέγχους ταχύτητας και καταγραφή παραβάσεων, η διασταύρωση Μεσογείων – Χαλανδρίου και η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας στο ύψος του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη. Παράλληλα, υπάρχουν και δύο επιπλέον κάμερες των οποίων οι θέσεις δεν έχουν γνωστοποιηθεί.

Πώς φτάνουν τα πρόστιμα στους οδηγούς

Οι παραβάσεις που καταγράφονται αποστέλλονται πλέον ηλεκτρονικά στους πολίτες, μέσω:

της Θυρίδας Πολίτη στο gov.gr

της εφαρμογής Gov.gr Wallet

Μέχρι στιγμής, έχουν βεβαιωθεί περίπου 130 παραβάσεις, οι οποίες έχουν ήδη αποσταλεί στους κατόχους των ΙΧ τα οποία «πιάστηκαν» από τις κάμερες να παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι πιο συχνές παραβάσεις αφορούν:

την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και

τη μη χρήση κράνους

Τι «γράφουν» οι κάμερες

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι σε θέση να εντοπίζουν αυτόματα:

Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη

Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

Παράνομη κίνηση ή στάση σε λεωφορειολωρίδες

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr

