Μεξικό: 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από πυροβολισμούς στις πυραμίδες Τεοτιουακάν
Σύμφωνα με τις αρχές, μία γυναίκα από τον Καναδά σκοτώθηκε και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν πριν ο ένοπλος αυτοκτονήσει
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας άνδρας άνοιξε πυρ κατά τουριστών στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν έναν δημοφιλή αρχαιολογικό χώρο έξω από την Πόλη του Μεξικού. Μία γυναίκα και ο ένοπλος είναι νεκροί, ενώ αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Σύμφωνα με τις αρχές, μία γυναίκα από τον Καναδά σκοτώθηκε και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν πριν ο ένοπλος αυτοκτονήσει.
Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Μεξικού ανέφερε ότι οι τραυματίες έλαβαν ιατρική περίθαλψη.
Σε βίντεο που δημοσιεύουν ΜΜΕ του Μεξικού, δείχνουν τον ένοπλο ανεβασμένο στην Πυραμίδα της Σελήνης.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Το σημείωμα που τράβηξε τα βλέμματα
23:43 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Άγρια επίθεση σε οδηγό λεωφορείου από κουκουλοφόρο
23:34 ∙ WHAT THE FACT
Νιώθετε κουρασμένοι στις διακοπές; 5 tips για να ρυθμίσετε το βιολογικό σας ρολόι
23:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Συναγερμός για την εξαφάνιση μιας 44χρονης μητέρας
22:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό: Πυροβολισμοί στις πυραμίδες Τεοτιουακάν
19:42 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ