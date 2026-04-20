Μεξικό: 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από πυροβολισμούς στις πυραμίδες Τεοτιουακάν

Ένας άνδρας άνοιξε πυρ κατά τουριστών στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν έναν δημοφιλή αρχαιολογικό χώρο έξω από την Πόλη του Μεξικού. Μία γυναίκα και ο ένοπλος είναι νεκροί, ενώ αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τις αρχές, μία γυναίκα από τον Καναδά σκοτώθηκε και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν πριν ο ένοπλος αυτοκτονήσει.

Atención: Tiroteo en las pirámides de Teotihuacán, en México. Se reporta una persona muerta. El atacante habría sido abatido por la guardia nacional. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/YxKV8DSx4V — Ricardo Ospina (@ricarospina) April 20, 2026

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Μεξικού ανέφερε ότι οι τραυματίες έλαβαν ιατρική περίθαλψη.

Σε βίντεο που δημοσιεύουν ΜΜΕ του Μεξικού, δείχνουν τον ένοπλο ανεβασμένο στην Πυραμίδα της Σελήνης.

