Παρ'ολίγον τραγωδία σε εκδρομή με σκάφος: 21χρονος επιτέθηκε στον καπετάνιο με μαχαίρι 25cm.

Ένας 21χρονος άνδρας κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς οι Αρχές υποστηρίζουν ότι μαχαίρωσε καπετάνιο σκάφους κατά τη διάρκεια τρίωρης εκδρομής για snorkeling στη Χαβάη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αστυνομικών Αρχών της Χαβάης ο Avery Nissen, από το Overland Park του Κάνσας, συνελήφθη την Πέμπτη 16 Απριλίου μετά από επίθεση με μαχαίρι σε αλιευτικό σκάφος ανοιχτά της ακτής Kona.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο λιμάνι Honokōhau στις 15:21, όπου το σκάφος επέστρεψε με τον φερόμενο ως δράστη και το θύμα — έναν 62χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, άλλοι επιβάτες επενέβησαν και ακινητοποίησαν τον Nissen κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Unsplash

Το θύμα, Stan Lurbiecki, δήλωσε ότι είχε μεταφέρει τον Nissen, τη μητέρα του και ένα ακόμη συγγενικό του πρόσωπο για snorkeling, με τον ίδιο να παραμένει στο σκάφος όσο οι άλλοι δύο βρίσκονταν στο νερό.

Μετά το τέλος της δραστηριότητας, ο καπετάνιος κατευθυνόταν προς το λιμάνι, όταν —περίπου 30 λεπτά πριν φτάσουν— ο Nissen φέρεται να πήρε ένα μαχαίρι φιλεταρίσματος 25 εκατοστών από την κουζίνα του σκάφους και να του επιτέθηκε απροκάλυπτα.

