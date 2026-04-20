Στην Αθήνα «χτύπησαν» οι αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» - Έστησαν παγίδα και ξυλοκόπησαν αστυνομικό

Συνεχίζουν οι έρευνες για την ομάδα αυτόκλητων «τιμωρών παιδόφιλων» που δρούσε στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Mega, η συγκεκριμένη ομάδα φαίνεται πως «χτύπησε» και στην Αθήνα, με θύμα μάλιστα, αστυνομικό.

Όλα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευή στην Ηλιούπολη. Ο αστυνομικός δήλωσε πως την ώρα που πήγαινε στο περίπτερο δέχτηκε επίθεση από νεαρούς, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν και μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, από την έρευνα προέκυψε πως ο συγκεκριμένος αστυνομικός των ΜΑΤ είχε διαδικτυακή επαφή για πολλούς μήνες, όπου υπήρχε και ανταλλαγή φωτογραφιών, με μια ανήλικη κοπέλα.

Ο αστυνομικός υποστήριξε ότι πίστευε ότι ήταν ενήλικη, ωστόσο όπως αποδείχτηκε η κοπέλα ήταν ανήλικη και λειτούργησε ως δόλωμα για να τον παγιδεύσει η συμμορία των αυτόκλητων «τιμωρών παιδόφιλων».

Όταν ο αστυνομικός πήγε στο σημείο όπου είχε κανονίσει συνάντηση με την κοπέλα, δέχτηκε την επίθεση από την ομάδα των νεαρών.

