Στην Αθήνα «χτύπησαν» οι αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» - Έστησαν παγίδα και ξυλοκόπησαν αστυνομικό
- Μια ομάδα αυτόκλητων «τιμωρών παιδόφιλων» δρούσε στη Θεσσαλονίκη και φαίνεται πως επέτεινε τις επιθέσεις της στηννα.
- Στην Ηλιούπολη, ένας αστυνομικός των ΜΑΤ δέχτηκε επίθεση και ξυλοκοπήθηκε από νεαρούς, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
- Ο αστυνομικός είχε διαδικτυακή επαφή με μια ανήλικη, η οποία χρησίμευσε ως δόλωμα για να παγιδευτεί από τη συμμορία.
- Ο αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι πίστευε πως η κοπέλα ήταν ενήλικη πριν τον προγραμματισμένο ραντεβού, όπου δέχτηκε την επίθεση.
- Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των μελών της ομάδας.
Συνεχίζουν οι έρευνες για την ομάδα αυτόκλητων «τιμωρών παιδόφιλων» που δρούσε στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Mega, η συγκεκριμένη ομάδα φαίνεται πως «χτύπησε» και στην Αθήνα, με θύμα μάλιστα, αστυνομικό.
Όλα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευή στην Ηλιούπολη. Ο αστυνομικός δήλωσε πως την ώρα που πήγαινε στο περίπτερο δέχτηκε επίθεση από νεαρούς, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν και μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
Στη συνέχεια, από την έρευνα προέκυψε πως ο συγκεκριμένος αστυνομικός των ΜΑΤ είχε διαδικτυακή επαφή για πολλούς μήνες, όπου υπήρχε και ανταλλαγή φωτογραφιών, με μια ανήλικη κοπέλα.
Ο αστυνομικός υποστήριξε ότι πίστευε ότι ήταν ενήλικη, ωστόσο όπως αποδείχτηκε η κοπέλα ήταν ανήλικη και λειτούργησε ως δόλωμα για να τον παγιδεύσει η συμμορία των αυτόκλητων «τιμωρών παιδόφιλων».
Όταν ο αστυνομικός πήγε στο σημείο όπου είχε κανονίσει συνάντηση με την κοπέλα, δέχτηκε την επίθεση από την ομάδα των νεαρών.