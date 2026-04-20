Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα σωτηρίας» για ανήλικο: Σε 18 λεπτά από τα Ν. Μάλγαρα έως το Ιπποκράτειο

Snapshot Έγινε επιχείρηση συνοδείας από αστυνομικές δυνάμεις στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων τη γρήγορηέλευση ασθενοφόρου.

Ανήλικος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μεταφέρθηκε από Κοζάνη στη Θεσσαλονίκη για νοσηλεία.

Η συνοδεία αστυνομίας περιελάμβανε δυνάμεις ΔΙ.ΑΣ., "Ζ" και Ο.Π.Κ.Ε. για την αποφυγή καθυστερήσεων στην κυκλοφορία.

Το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή από τα διόδια Μαλγάρων έως το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο σε 18 λεπτά.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για τη φροντίδα του ανήλικου.

Μάχη με το χρόνο στήθηκε για τη μεταφορά ανήλικου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σε μια επιχείρηση - «γέφυρα σωτηρίας» που κινητοποίησε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο από την Κοζάνη, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του. Στο ύψος των διοδίων των Ν. Μαλγάρων στήθηκε συντονισμένη επιχείρηση συνοδείας από αστυνομικές δυνάμεις (ΔΙ.ΑΣ., "Ζ", Ο.Π.Κ.Ε.) προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή διέλευση μέσα από την κυκλοφοριακή κίνηση.

Χάρη στην κινητοποίηση και τον συντονισμό, το ασθενοφόρο κάλυψε τη διαδρομή μέχρι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε μόλις 18 λεπτά (15:24 έως 15:42), σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.

Διαβάστε επίσης