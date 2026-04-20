Θεσσαλονίκη: Ένοπλη επίθεση σε κατάστημα με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα –Βίντεο

Σημάδια από πυροβολισμούς σε αυτοκίνητο, στη μάνδρα μεταχειρισμένων όπου σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία έπειτα από επίθεση με πυροβολισμούς σε επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, η επίθεση έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Άγνωστοι βρέθηκαν έξω από επιχείρηση με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα επί της Βασιλίσσης Όλγας και γάζωσαν με όπλα που έφεραν τα οχήματα που είναι σταθμευμένα στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να σχετίζεται με τη ρήψη μολότοφ σε αυτοκίνητα έξω από παρόμοια επιχείρηση στη συμβολή της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας με οδό Πέτρου Συνδίκα τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής αλλά και με μεγάλη επιχείρηση από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών στην ίδια περιοχή το αργά το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.