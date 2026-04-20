Πρώην Στάβλοι Παπάφη: Εισαγγελική έρευνα για την υποχώρηση του εδάφους – Ελεύθερος ο 28χρονος

Snapshot Εισαγγελική προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε για την υποχώρηση του εδάφους στους πρώην στάβλους Παπάφη στη Θεσσαλονίκη.

Ο 28χρονος υπεύθυνος του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της ολοκλήρωσης των πραγματογνωμοσυνών.

Η υποχώρηση του εδάφους προκλήθηκε από τη ρήξη αγωγού της ΕΥΑΘ κατά τις εκσκαφές, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη τρύπα.

Ένα όχημα έπεσε μέσα στη τρύπα που δημιουργήθηκε, ενώ άλλα οχήματα έμειναν στο χείλος του ρήγματος.

Η δικογραφία θα αξιολογήσει τυχόν ποινικές ευθύνες μετά την ολοκλήρωση των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης.

Ελεύθερος ενόψει της διενέργειας προκαταρκτικής έρευνας αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 28χρονος που συνελήφθη για το περιστατικό με την υποχώρηση εδάφους στην Τούμπα, κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης οπτικών ινών, έξω από τους πρώην στάβλους Παπάφη, στη Θεσσαλονίκη.

Η εισαγγελέας διέταξε να διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα ώστε να ολοκληρωθούν οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και να συμπεριληφθούν στον φάκελο της δικογραφίας, ώστε να αξιολογηθούν στη συνέχεια τυχόν ποινικές ευθύνες.

Υπό αυτές τις συνθήκες αφέθηκε ελεύθερος ο 28χρονος, που είχε συλληφθεί για το περιστατικό και, σύμφωνα με την Αστυνομία, είναι υπεύθυνος τού έργου για τις οπτικές ίνες.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των εκσκαφών για την εγκατάσταση οπτικών ινών, έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ και λόγω της μεγάλης πίεσης κατέρρευσε το έδαφος με αποτέλεσμα να ανοίξει μια τεράστια τρύπα. Αρκετά οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο έμειναν στο χείλος του ρήγματος, ενώ ένα έπεσε μέσα σε αυτό.

Η στιγμή που το ΙΧ πέφτει στο κενό

Σε βίντεο που δημοσιεύει η ιστοσελίδα parallaximag.gr φαίνεται η στιγμή που Ι.Χ πέφτει στο κενό μετά την κατάρρευση του τοιχίου κατά την διάρκεια εργασίων.

https://www.instagram.com/reel/DXWWKN3DVP1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Δείτε περισσότερες εικόνες από το σημείο:

