Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο στους πρώην στάβλους Παπάφη – ΙΧ έπεσε στο κενό

Τοιχίο υποχώρησε κατά τη διάρκεια εργασιών στον χώρο των πρώην στάβλων Παπάφη στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα ένα ΙΧ να πέσει στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην περιοχή έχει στηθεί εργοτάξιο για την κατασκευή των εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας «Γειτονιά Παπάφη», ενός έργου, που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει την περιοχή σε έναν σύγχρονο κόμβο πολιτισμού, πρασίνου και κοινωνικών δράσεων.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν πως η υποχώρηση προκλήθηκε από θραύση αγωγού νερού κατά τη διάρκεια εργασιών για εγκατάσταση οπτικών ινών.

Αρκετά είναι τα αυτοκίνητα που βρίσκονται στον «αέρα» και είναι στο χείλος του γκρεμού. Πολλοί κάτοικοι έκαναν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο και βγήκαν άμεσα στα μπαλκόνια τους να δουν τι ακριβώς συνέβη.

Το τι προκάλεσε την καθίζηση αναμένεται να διευκρινιστεί μετά την έρευνα των αρμόδιων αρχών.