To Dragon Ball Super επιστρέφει στη μικρή οθόνη – Δείτε το επικό τρέιλερ

Γενιές και γενιές μεγάλωσαν με τις περιπέτειες του Goku, με το Dragon Ball να αποτελεί ένα διαχρονικό παγκόσμιο φαινόμενο, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα. Τώρα, αυτή η εμβληματική σειρά ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά, φέρνοντας μαζί της μία φρέσκια, σύγχρονη ματιά.

Κατά τη διάρκεια του Dragon Ball Games Battle Hour 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, αποκαλύφθηκε το πρώτο τρέιλερ για το Dragon Ball Super: Beerus.

Η νέα παραγωγή είναι μία αναβαθμισμένη εκδοχή του Dragon Ball Super και ουσιαστικά πρόκειται για remake σειρά, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην Ιαπωνία προς το τέλος του έτους.

Το αρχικό anime ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώθηκε το 2018, με την Toei Animation στην παραγωγή. Αυτή η έκδοση, που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο, θα επαναφέρει την ιστορία με νέο τρόπο, εστιάζοντας στη σύγκρουση του Goku με τον Beerus.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το Dragon Ball παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα franchises παγκοσμίως, με παρουσία σε anime, ταινίες, παιχνίδια και εμπορικά προϊόντα.

Με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, η νέα σειρά υπόσχεται πιο εντυπωσιακές μάχες και μεγαλύτερη πιστότητα στο αρχικό manga. Η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο, η πρεμιέρα τοποθετείται μέσα στο φθινόπωρο.