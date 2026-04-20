Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας: Εισβολή διαμαρτυρομένων για τα Προσφυγικά Αλεξάνδρας

Snapshot Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας διακόπηκε προσωρινά λόγω εισβολής διαμαρτυρομένων που αντιτίθενται στα σχέδια ανάπλασης των Προσφυγικών Αλεξάνδρας.

Οι διαμαρτυρόμενοι υποστηρίζουν ότι τα έργα θα οδηγήσουν στην απομάκρυνση περίπου 400 κατοίκων της περιοχής.

Κατά τη συνεδρίαση, συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ψήφισμα που εισηγήθηκε ο δήμαρχος, με τροποποιήσεις και διαφορετικές θέσεις από τις δημοτικές παρατάξεις.

Η πλευρά Μπακογιάννη στήριξε το ψήφισμα με ρητή αναφορά υπέρ του σχεδίου της Περιφέρειας, ενώ η Λαϊκή Συσπείρωση ζήτησε να μην υλοποιηθεί η προγραμματική σύμβαση.

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε ο κίνδυνος για την υγεία κατοίκου των Προσφυγικών που πραγματοποιεί απεργία πείνας.

Σε κλίμα έντασης πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, με κύριο θέμα συζήτησης την ανάπλαση των Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά όταν ομάδα διαμαρτυρομένων, εκφράζοντας την αντίθεσή της στα σχέδια της Περιφέρειας Αττικής και του υπουργείου Πολιτισμού, εισέβαλε στην αίθουσα. Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο.

Το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί αρκετές κινητοποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, με τους διαφωνούντες να υποστηρίζουν ότι τα έργα θα οδηγήσουν στην απομάκρυνση περίπου 400 κατοίκων.

Η έγκριση του ψηφίσματος

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε εκτενώς το ψήφισμα που εισηγήθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τον λόγο πήραν κάτοικοι της περιοχής και αλληλέγγυοι. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος αναφέρθηκε στην περίπτωση κατοίκου των Προσφυγικών που πραγματοποιεί απεργία πείνας, επισημαίνοντας τον σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του.

Όλες οι δημοτικές παρατάξεις τοποθετήθηκαν επί του θέματος. Η πλευρά του Κώστα Μπακογιάννη δήλωσε ότι θα στηρίξει το ψήφισμα, ζητώντας ωστόσο να προστεθεί ρητή αναφορά πως ο Δήμος υποστηρίζει το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής. Αντιθέτως, η Λαϊκή Συσπείρωση ζήτησε να τεθεί ως όρος η μη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης. Μετά από ορισμένες τροποποιήσεις, το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Η στιγμή της εισβολής μετά το 05.40.00:



