Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας: Εισβολή διαμαρτυρομένων για τα Προσφυγικά Αλεξάνδρας

Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά όταν ομάδα διαμαρτυρομένων, εκφράζοντας την αντίθεσή της στα σχέδια της Περιφέρειας Αττικής και του υπουργείου Πολιτισμού, εισέβαλε στην αίθουσα

Μίλτος Τσεκούρας

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας διακόπηκε προσωρινά λόγω εισβολής διαμαρτυρομένων που αντιτίθενται στα σχέδια ανάπλασης των Προσφυγικών Αλεξάνδρας.
  • Οι διαμαρτυρόμενοι υποστηρίζουν ότι τα έργα θα οδηγήσουν στην απομάκρυνση περίπου 400 κατοίκων της περιοχής.
  • Κατά τη συνεδρίαση, συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ψήφισμα που εισηγήθηκε ο δήμαρχος, με τροποποιήσεις και διαφορετικές θέσεις από τις δημοτικές παρατάξεις.
  • Η πλευρά Μπακογιάννη στήριξε το ψήφισμα με ρητή αναφορά υπέρ του σχεδίου της Περιφέρειας, ενώ η Λαϊκή Συσπείρωση ζήτησε να μην υλοποιηθεί η προγραμματική σύμβαση.
  • Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε ο κίνδυνος για την υγεία κατοίκου των Προσφυγικών που πραγματοποιεί απεργία πείνας.
Snapshot powered by AI

Σε κλίμα έντασης πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, με κύριο θέμα συζήτησης την ανάπλαση των Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά όταν ομάδα διαμαρτυρομένων, εκφράζοντας την αντίθεσή της στα σχέδια της Περιφέρειας Αττικής και του υπουργείου Πολιτισμού, εισέβαλε στην αίθουσα. Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο.

Το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί αρκετές κινητοποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, με τους διαφωνούντες να υποστηρίζουν ότι τα έργα θα οδηγήσουν στην απομάκρυνση περίπου 400 κατοίκων.

Η έγκριση του ψηφίσματος

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε εκτενώς το ψήφισμα που εισηγήθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τον λόγο πήραν κάτοικοι της περιοχής και αλληλέγγυοι. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος αναφέρθηκε στην περίπτωση κατοίκου των Προσφυγικών που πραγματοποιεί απεργία πείνας, επισημαίνοντας τον σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του.

Όλες οι δημοτικές παρατάξεις τοποθετήθηκαν επί του θέματος. Η πλευρά του Κώστα Μπακογιάννη δήλωσε ότι θα στηρίξει το ψήφισμα, ζητώντας ωστόσο να προστεθεί ρητή αναφορά πως ο Δήμος υποστηρίζει το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής. Αντιθέτως, η Λαϊκή Συσπείρωση ζήτησε να τεθεί ως όρος η μη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης. Μετά από ορισμένες τροποποιήσεις, το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Η στιγμή της εισβολής μετά το 05.40.00:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:07ΚΟΣΜΟΣ

Apple: Τέλος εποχής για τον Τιμ Κουκ – Ποιος θα είναι ο νέος CEO του «γίγαντα» της τεχνολογίας

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Το σημείωμα που τράβηξε τα βλέμματα

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άγρια επίθεση σε οδηγό λεωφορείου από κουκουλοφόρο

23:34WHAT THE FACT

Νιώθετε κουρασμένοι στις διακοπές; 5 tips για να ρυθμίσετε το βιολογικό σας ρολόι

23:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιριστής που επέζησε από την πύρινη κόλαση του Κραν Μοντανά, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βίντεο από drone δείχνει την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης Τσασόβ Γιαρ

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι κρύβεται πίσω από τον θάνατο της 19χρονης – Νέα πρόσωπα στο «κάδρο»

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συναγερμός για την εξαφάνιση μιας 44χρονης μητέρας

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας: Εισβολή διαμαρτυρομένων για τα Προσφυγικά Αλεξάνδρας

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετέχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ 

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από πυροβολισμούς στις πυραμίδες Τεοτιουακάν

22:39ΚΟΣΜΟΣ

To Dragon Ball Super επιστρέφει στη μικρή οθόνη – Δείτε το επικό τρέιλερ

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πυροβολισμοί στις πυραμίδες Τεοτιουακάν

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Διευθυντής FBI: Ζητά αποζημίωση 250 εκατ. δολαρίων από περιοδικό - Έγραψε ότι έχει πρόβλημα αλκοολισμού

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 22χρονος που έπεισε ηλικιωμένη να ξεθάψει 100.000 ευρώ

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Παρ'ολίγον τραγωδία σε εκδρομή με σκάφος: 21χρονος επιτέθηκε στον καπετάνιο με μαχαίρι 25cm.

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Viral επιβάτης πτήσης που σκαρφάλωσε στην καμπίνα αποσκευών - Βίντεο

21:56ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Τραμπ: Δεν πιέζομαι για συμφωνία με το Ιράν - Αλλάζει τόνο η Τεχεράνη για τις συνομιλίες

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Στο Νοσοκομείο ένα άτομο από τη φωτιά στο Νεοχώρι – Κάηκαν 10 στρέμματα δάσους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
23:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι κρύβεται πίσω από τον θάνατο της 19χρονης – Νέα πρόσωπα στο «κάδρο»

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εξαιρετικά δύσκολο το χειρουργείο για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στο σχολείο

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα «χτύπησαν» οι αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» - Έστησαν παγίδα και ξυλοκόπησαν αστυνομικό

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή από το βράδυ της Τρίτης - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέμπη: Εμπρηστική επίθεση στο αμάξι του Δημήτρη Καρώνη - Ποιος ανέλαβε την ευθύνη

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με την δολοφονία 17χρονης influencer - Εντοπίστηκε αποκεφαλισμένη

21:56ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Τραμπ: Δεν πιέζομαι για συμφωνία με το Ιράν - Αλλάζει τόνο η Τεχεράνη για τις συνομιλίες

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βίντεο από drone δείχνει την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης Τσασόβ Γιαρ

19:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Δ. Γιαννακόπουλος: «Γι’ αυτό προτιμώ τον Ολυμπιακό στα playoffs»

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Σας παρακαλώ μιλήστε - Υποπτεύομαι τους πάντες», λέει η αδελφή της 19χρονης

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 22χρονος που έπεισε ηλικιωμένη να ξεθάψει 100.000 ευρώ

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μίλησα με την Μυρτώ, καθόταν σε κάτι σκαλιά φαρμακείου» - «Ο 23χρονος μου είχε ζητήσει 200 ευρώ παλιά», λέει ο 66χρονος

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Παρ'ολίγον τραγωδία σε εκδρομή με σκάφος: 21χρονος επιτέθηκε στον καπετάνιο με μαχαίρι 25cm.

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αναζητούν τη γυναίκα που έριξε καυστικό υγρό για να ξεράνει δέντρο - Ήταν μουριά;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ