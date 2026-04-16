Ένταση στην είσοδο της Βουλής - Διαμαρτυρία για τα Προσφυγικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
Ολιγομελής ομάδα προχώρησε σε διαμαρτυρία έξω από το κοινοβούλιο
Ένταση σημειώθηκε στην είσοδο της Βουλής επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, όταν ολιγομελής ομάδα ατόμων εισήλθε αιφνιδιαστικά στον χώρο.
Οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από το κοινοβούλιο. Όπως έγινε γνωστό, η κινητοποίησή τους αφορά το ζήτημα του ιστορικού συγκροτήματος των Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Παρούσα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία συνομίλησε με τους συγκεντρωμένους.
