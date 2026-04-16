Ένταση στην είσοδο της Βουλής - Διαμαρτυρία για τα Προσφυγικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Ένταση σημειώθηκε στην είσοδο της Βουλής επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, όταν ολιγομελής ομάδα ατόμων εισήλθε αιφνιδιαστικά στον χώρο.

Οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από το κοινοβούλιο. Όπως έγινε γνωστό, η κινητοποίησή τους αφορά το ζήτημα του ιστορικού συγκροτήματος των Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Παρούσα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία συνομίλησε με τους συγκεντρωμένους.

❗️ΤΩΡΑ παρέμβαση στη Βουλή από την Κοινότητα των Προσφυγικών ταυτόχρονα με συζήτηση για το Κράτους Δικαίου



Το "Κράτος Δικαίου" αφήνει απεργό πείνας να πεθάνει



— Community of Squatted Prosfygika (@Prosfygika) April 16, 2026

Διαβάστε επίσης