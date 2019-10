RISE EVOLVE: Συναυλία προς τιμήν του Μάκη Τσαμκόσογλου

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, γιορτάζουμε τη ζωή του Μάκη Τσαμκόσογλου, ενός ανθρώπου που όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε προσωπικά ξέρουμε την αγάπη και το πάθος που είχε για τη μουσική, για την μπάντα του, για ολόκληρη την εγχώρια σκηνή. Οι Need, Poem, Universe217, Playgrounded και Mother of Millions, καθώς και όλοι όσοι παρευρεθούμε στο Fuzz Live Music Club, θα τον τιμήσουμε και θα τον θυμηθούμε μέσα από τη μουσική, όπως πιστεύουμε πως θα ήθελε και ο ίδιος.

«Ο Μάκης Τσαμκόσογλου ήταν κάτι παραπάνω από ένας ταλαντούχος μουσικός. Ήταν φίλος μας, bandmate και συνοδοιπόρος μας, σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Αν έπαιξες ποτέ σου σε μπάντα, ξέρεις σε τι πράγμα αναφέρομαι. Αν μοιράστηκες ποτέ τα όνειρά σου με κάποιον, καταλαβαίνεις πως έχω δίκιο.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτή, που τα λόγια χάνουν τη σημασία τους. Θα μπορούσαμε να γράψουμε δεκάδες σειρές κειμένου, αναλύοντας το πόση σημασία είχε ο άνθρωπος για τους ανθρώπους του, ή το μουσικό του έργο για τη σκηνή που εκπροσωπούσε, αλλά αποφασίσαμε να αφήσουμε την ίδια μουσική να γράψει τον επίλογο. Αυτό θα ήθελε κι ο ίδιος.

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, παίζουμε μια συναυλία προς τιμήν του Μάκη Τσαμκόσογλου, του φίλου μας που έφυγε από κοντά μας πρόωρα, κάνοντας αυτό που αγαπάει.

Οι Need, Poem, Universe217, Playgrounded, ακόμη και οι ίδιοι οι Mother of Millions, συνεπικουρούμενοι επί σκηνής από κοντινούς ανθρώπους και ταλαντούχους καλλιτέχνες, θα αποτίσουμε έναν φόρο τιμής στον αγαπημένο μας φίλο, με μουσικές που του άρεσε να ακούει, σαν να ήταν κι ο ίδιος εκεί.

Μάκη θα μας λείψεις!»

***Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στην οικογένεια του Μάκη Τσαμκόσογλου.

Εισιτήρια προπωλούνται προς 8 ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 10 ευρώ.

Διάθεση:

Τηλεφωνικά 11876

Online / viva.gr / fuzzclub.gr/event/rise-evolve

Φυσικά σημεία: Kαταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni‘s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00 και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)

Rise Evolve: An Evening in Memory of Makis Tsamkosoglou

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, Fuzz Live Music Club (Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, Αθήνα, 210 3450817, fuzzclub.gr

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.