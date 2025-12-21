Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για το «Athens Santa Run 2025»

Κυκλοφοριακές αλλαγές ισχύουν από τις 09:00 το πρωί της Κυριακής 21/12/2025 στο κέντρο της Αθήνας, λόγω του «Athens Santa Run 2025». Η κίνηση των οχημάτων θα διακοπεί προσωρινά και σταδιακά μέχρι τις 11:00 στις εξής οδούς:

Πειραιώς (από Ιερά Οδό έως Πλατεία Ομονοίας) και καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη.

Αθηνάς, Ερμού, Αγίων Ασωμάτων, Μητροπόλεως, Καραγιώργη Σερβίας, Θερμοπυλών και Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος τους και καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.