Χιλιάδες Άγιοι Βασίληδες στους δρόμους της Αθήνας για το Santa Run 2025

Με χρώμα, χαμόγελα και εκατοντάδες Άγιους Βασίληδες στους δρόμους, ξεκίνησε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας το Athens Santa Run 2025, φέρνοντας γιορτινή ατμόσφαιρα και φιλανθρωπικό σκοπό στην καρδιά της πόλης

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Με χρώμα, χαμόγελα και πλήθος κόσμου, ξεκίνησε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας το «Athens Santa Run 2025». Η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο εκατοντάδες συμμετέχοντες ντυμένους Άγιους Βασίληδες, προσέφερε γιορτινή ατμόσφαιρα σε μικρούς και μεγάλους.

58335508411899433126497101390985367208281001n.jpg

Η εκκίνηση δόθηκε στην Πλατεία Συντάγματος, με τους δρομείς να διανύουν διαδρομές σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπως η Ερμού, η Μητροπόλεως και η Αθηνάς. Οι συμμετέχοντες, φορώντας τα χαρακτηριστικά κόκκινα κοστούμια και καπέλα του Άγιου Βασίλη, δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό θέαμα για τους περαστικούς και τους τουρίστες.

58995823319073190132307471385279000766699894n.jpg

Για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, η τροχαία προχώρησε σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις βασικές οδικές αρτηρίες του κέντρου από τις 09:00 έως τις 11:00, με τα οχήματα να παρακάμπτονται και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.

59811380716572142685845451878980230870480318n.jpg

Το σήμα της έναρξης έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Η κίνηση των οχημάτων θα διακοπεί προσωρινά και σταδιακά μέχρι τις 11:00 στις εξής οδούς:

  • Πειραιώς (από Ιερά Οδό έως Πλατεία Ομονοίας) και καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη.
  • Αθηνάς, Ερμού, Αγίων Ασωμάτων, Μητροπόλεως, Καραγιώργη Σερβίας, Θερμοπυλών και Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος τους και καθέτους μέχρι την πρώτη παράλληλη.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

59812089020848458456610464449618775358966866n.jpg
