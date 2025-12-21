Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, ΑΕΚ - ΟΦΗ κι όλη την υπόλοιπη δράση

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, ΑΕΚ - ΟΦΗ κι όλη την υπόλοιπη δράση
Η τελευταία Κυριακή με πλούσια αθλητική δράση στην Ελλάδα για το 2025 είναι η σημερινή.

Το μεγαλό ποδοσφαιρικό ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, ενώ το ΑΕΚ - ΟΦΗ θα κρίνει ποια ομάδα θα κλείσει το έτος στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Στο μενού υπάρχει και μπάσκετ, με τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός - Κολοσσός και Καρδίτσα - Μαρούσι να κλείνουν την αγωνιστική, ενώ πλούσια δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ υπάρχει και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αναντολού Εφές – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Κολοσσός GBL

13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μπαρτσελόνα – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Πίζα Serie A

14:00 Action 24 Μαρκό – Χανιά Super League 2

14:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Σάλκε Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

15:00 Mega News Παναργειακός – Ολυμπιακός Β Super League 2

15:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Τβέντε Eredivisie

15:30 COSMOTE SPORT 3 HD Χαρτς – Ρέιντζερς Scottish Premiership

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Μαρούσι Basket League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Τορίνο Serie A

16:30 Novasports Start Μάιντς – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

17:15 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκόπουλο – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

18:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

18:30 Novasports 3HD Χάιντενχαϊμ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Ουντινέζε Serie A

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Super League

19:30 Novasports Start Γρανάδα – Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ Ποδόσφαιρο

19:30 Novasports 1HD Έλτσε – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρόκο – Κομόρες Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΟΦΗ Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Αταλάντα Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Χετάφε La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Χοκς – Σικάγο Μπουλς NBA

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, ΑΕΚ - ΟΦΗ κι όλη την υπόλοιπη δράση

