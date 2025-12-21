Νέο σχέδιο της ΕΕ για τα αυτοκίνητα: Ποια θα κυκλοφορούν από το 2035 στους δρόμους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το νέο Automotive Plan, ένα στρατηγικό κείμενο που επανακαθορίζει την πορεία της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επόμενες δεκαετίες.

Ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας και της στρατηγικής αυτονομίας έως το 2050 παραμένει ακλόνητος, ωστόσο το σχέδιο εισάγει ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί.

Νέοι κανόνες με πιο ευέλικτη προσέγγιση

Από το 2035 και μετά, η πώληση οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν αποκλείεται πλήρως, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται εξαιρετικά αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια. Η πρόβλεψη αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια πιο ευέλικτη προσέγγιση σε σχέση με όσα είχαν αρχικά σχεδιαστεί.

Σύμφωνα με το Executive Digest, το νέο πλαίσιο αποτελεί άμεση απάντηση στις ανησυχίες της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι κατασκευαστές εδώ και καιρό προειδοποιούν τις Βρυξέλλες ότι η διείσδυση των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων προχωρά με βραδύτερους ρυθμούς από τους αναμενόμενους, τόσο στην κατανάλωση όσο και στη βιομηχανική παραγωγή, σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους, έντονου διεθνούς ανταγωνισμού και τεχνολογικής αβεβαιότητας.

Διατήρηση των κλιματικών στόχων με προσαρμογές

Παρά τη μεγαλύτερη ευελιξία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι η ηλεκτροκίνηση παραμένει ο βασικός άξονας της στρατηγικής για τον κλάδο. Η διαφορά έγκειται στο άνοιγμα προς διαφορετικές τεχνολογικές λύσεις, με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στο πλαίσιο μιας πολιτικής τεχνολογικής ουδετερότητας που αποσκοπεί στην αποφυγή υπερβολικής εξάρτησης από μία και μόνο κατεύθυνση.

Από το 2035, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να διασφαλίζουν μείωση κατά 90% των εκπομπών εξάτμισης στα οχήματα που διαθέτουν στην αγορά. Το υπόλοιπο 10% θα μπορεί να αντισταθμίζεται με έμμεσους τρόπους, όπως η χρήση χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος χάλυβα που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή η αξιοποίηση πιστοποιημένων συνθετικών καυσίμων και βιοκαυσίμων.

Το περιθώριο αυτό στοχεύει στη στήριξη βιομηχανικών λύσεων που βρίσκονται ακόμη σε φάση ωρίμανσης, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η συνολική πορεία απανθρακοποίησης.

Ποια οχήματα παραμένουν στην αγορά

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο επιτρέπει τη συνέχιση της παρουσίας διαφόρων τύπων οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά μετά το 2035. Εκτός από τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα υδρογονοκίνητα μοντέλα, ρόλο διατηρούν τα plug-in υβριδικά, τα οχήματα με range extender, καθώς και τα mild hybrids που αξιοποιούν βοηθητικά ηλεκτρικά συστήματα για τη μείωση της κατανάλωσης.

Ακόμη και οχήματα που βασίζονται αποκλειστικά σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, είτε βενζίνης είτε πετρελαίου είτε φυσικού αερίου, δεν αποκλείονται αυτομάτως. Η παρουσία τους θα εξαρτάται από τη δυνατότητα των κατασκευαστών να επιτυγχάνουν τον συνολικό στόχο μείωσης εκπομπών, αξιοποιώντας τα εναλλακτικά καύσιμα και τους μηχανισμούς αντιστάθμισης που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επενδύσεις σε μπαταρίες και λιγότερη γραφειοκρατία

Το σχέδιο δεν περιορίζεται στις περιβαλλοντικές στοχεύσεις, αλλά περιλαμβάνει και μέτρα στήριξης της βιομηχανίας. Ξεχωρίζει το Battery Incentive, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της δημιουργίας μιας πλήρως ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας για τις μπαταρίες, μειώνοντας την εξάρτηση από τρίτες χώρες σε στρατηγικούς τομείς.

Παράλληλα, εισάγεται ο κανονισμός Omnibus Car Regulation, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές. Η απλοποίηση των διαδικασιών θεωρείται κρίσιμη για την απελευθέρωση πόρων που θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις και καινοτομία, σε έναν κλάδο που βρίσκεται σε βαθιά μεταβατική φάση.

Όπως επισημαίνει το Executive Digest, με το νέο Automotive Plan οι Βρυξέλλες επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη φιλοδοξία για το κλίμα, τον βιομηχανικό ρεαλισμό και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.