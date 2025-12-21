Πώς ο στρατός των ΗΠΑ άρχισε να παρακολουθεί τον Άγιο Βασίλη κάθε Χριστούγεννα

Για πολλά παιδιά στη Βόρεια Αμερική, η παραμονή των Χριστουγέννων συνοδεύεται από έναν ξεχωριστό χάρτη. Εκείνον που δείχνει σε πραγματικό χρόνο τη διαδρομή του Άγιου Βασίλη. Πίσω από αυτή την παράδοση, όμως, βρίσκεται το NORAD, η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας Βόρειας Αμερικής.

