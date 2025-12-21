Πώς ο στρατός των ΗΠΑ άρχισε να παρακολουθεί τον Άγιο Βασίλη κάθε Χριστούγεννα
Κάθε παραμονή Χριστουγέννων, μια στρατιωτική υπηρεσία των ΗΠΑ και του Καναδά ενημερώνει εκατομμύρια παιδιά για τη διαδρομή του Άγιου Βασίλη, χάρη σε ένα λάθος τηλεφώνημα που έγινε πριν από σχεδόν 70 χρόνια.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Για πολλά παιδιά στη Βόρεια Αμερική, η παραμονή των Χριστουγέννων συνοδεύεται από έναν ξεχωριστό χάρτη. Εκείνον που δείχνει σε πραγματικό χρόνο τη διαδρομή του Άγιου Βασίλη. Πίσω από αυτή την παράδοση, όμως, βρίσκεται το NORAD, η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας Βόρειας Αμερικής.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί έχουμε δύο ρουθούνια και όχι ένα ενιαίο;
18:44 ∙ WHAT THE FACT
Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού
19:15 ∙ TRAVEL
Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα
13:20 ∙ WHAT THE FACT
Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ