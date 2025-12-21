Κως: Εξαρθρώθηκε εγκληματικός βραχίονας που διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω κατάφερε το βράδυ του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου 2025, τη σύλληψη ενός ατόμου που εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών στο νησί.

Πρόκειται για έναν 27χρονο ημεδαπό, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 26χρονος αλλοδαπός, που βρίσκεται ήδη κρατούμενος για παρόμοια υπόθεση.

Χθες το πρωί, σε στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του 26χρονου, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν:

76,2 γραμμάρια κοκαΐνης σε 19 μικροσυσκευασίες

3,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε 2 μικροσυσκευασίες

229 γραμμάρια μαγειρικής σόδας, που χρησιμοποιούνταν για νόθευση της κοκαΐνης

μετρητά και ξένο συνάλλαγμα: 14.700 ευρώ, 1.000 λεκ Αλβανίας, 35 λίρες Αγγλίας και 5 δολάρια ΗΠΑ

4 κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά ακριβείας, πτυσσόμενη ράβδος και πλήθος κενών πλαστικών συσκευασιών για τη διανομή των ναρκωτικών

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 27χρονος προμηθευόταν, κατείχε και διακινούσε τις ουσίες, αποδίδοντας τα κέρδη στον 26χρονο, ενεργώντας υπό τις εντολές του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω. Η υπόθεση εντάσσεται στις επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση των ναρκωτικών.