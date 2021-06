O Χοακίν Φίνιξ και η Ρούνι Μάρα ξανά μαζί στην ταινία Polaris

Αυτή θα είναι η τέταρτη συνεργασία τους στον κινηματογράφο.

O Χοακίν Φίνιξ και η Ρούνι Μάρα ετοιμάζονται να συμπρωταγωνιστήσουν για τέταρτη φορά στη μεγάλη οθόνη.

Το διάσημο και αντισυμβατικό ζευγάρι του Χόλιγουντ, πρόκειται να παίξει μαζί στην ταινία Polaris της Λιν Ράμσεϊ.

Την είδηση αποκάλυψε η ίδια σκηνοθέτρια μιλώντας στην El Espanol. H Ράμσεϊ βρέθηκε στην Ισπανία για το Valencia International Film Festival όπου παρέλαβε το βραβείο Luna de Valencia.

«Είναι τρελός, αλλά είναι ο καλύτερος ηθοποιός που έχω συναντήσει. Ό,τι κάνει έχει κάποιο λόγο. Είναι αδύνατον να μην νιώθεις ενθουσιασμένος όταν ετοιμάζεις μια ταινία με τον Χοακίν», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ράμσεϊ για τον διάσημο ηθοποιό.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή θα είναι η δεύτερη συνεργασία του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού και της Ράμσεϊ, μετά το ψυχολογικό θρίλερ You Were Never Really Here.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Φίνιξ και η Μάρα έχουν παίξει ξανά μαζί στις ταινίες Her, Mary Magdalene, και Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot.

Οι δυο τους, γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Her, ωστόσο έγιναν ζευγάρι όταν ξανασυναντήθηκαν στο σετ του Mary Magdalene το 2018. Το 2019, το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε και το φθινόπωρο του 2020, απέκτησε το πρώτο του παιδί.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές οι πληροφορίες σχετικά με το σενάριο της επερχόμενης ταινίας, την έναρξη των γυρισμάτων ή την κυκλοφορία της.

Ωστόσο, ο Χοακίν Φίνιξ είναι ιδιαίτερα απασχολημένος αυτό τον καιρό, καθώς πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στις ταινίες C’mon C’mon, Disappointment Blvd. του Άρι Άστερ και Kitbag του Ρίντλεϊ Σκοτ όπου πρόκειται να υποδυθεί τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη.

Παράλληλα, έχουν φουντώσει και πάλι οι φήμες για ένα επερχόμενο σίκουελ του Joker, την ταινία που έσπασε όλα τα ρεκόρ του παγκόσμιου box office και του χάρισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.