Η Google ξεκίνησε την κυκλοφορία του Gemini στο Chrome για iOS

Η Google ξεκίνησε την κυκλοφορία της ενσωματωμένης λειτουργίας Gemini AI στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome για iOS. Η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη στους χρήστες iPhone και iPad στην έκδοση 143 του Chrome.

Μόλις ενεργοποιηθεί, το εικονίδιο στα αριστερά της γραμμής διευθύνσεων αλλάζει από κάμερα Google Lens σε εικονίδιο σελίδας με το λογότυπο Gemini Spark. Στο μενού "Εργαλεία Σελίδας" εμφανίζονται δύο επιλογές: "Οθόνη Αναζήτησης" και "Ερωτήστε το Gemini". Επιλέγοντας το Gemini ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο με τη διεύθυνση URL της τρέχουσας σελίδας, επιτρέποντας στον χρήστη να υποβάλει αμέσως μια ερώτηση σχετικά με το περιεχόμενο του ιστότοπου.

Το Gemini σάς επιτρέπει να έχετε μια γρήγορη επισκόπηση μιας σελίδας, να δημιουργήσετε μια ενότητα με συχνές ερωτήσεις, να απλοποιήσετε ένα σύνθετο θέμα, να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας, να προσαρμόσετε μια συνταγή για να καλύψετε τις διατροφικές σας απαιτήσεις ή να συγκρίνετε πληροφορίες και να δώσετε προτάσεις. Η απάντηση εμφανίζεται πάνω από τη σελίδα, ενώ ο ίδιος ο ιστότοπος παραμένει ορατός στο φόντο. Η διεπαφή σχεδόν ταιριάζει απόλυτα με την επικάλυψη Gemini στο Chrome για Android.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Chrome και το Gemini δεν είναι διαθέσιμο σε κατάσταση ανώνυμης περιήγησης.

