Η «μάχη» της τεχνητής νοημοσύνης εκτοξεύει στα 4 τρισ. δολάρια την χρηματιστηριακή αξία της Google

Η μετοχή της Alphabet, μητρική της Google ανεβαίνει παρά τους φόβους για φούσκα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Από τα τέλη Οκτωβρίου 2025, σημειώνει άνοδο περίπου 16%, ενώ άλλες εταιρείες, όπως η Microsoft, Oracle, Nvidia και Meta, καταγράφουν πτώση.

Η κεφαλαιοποίηση της Alphabet αγγίζει τα 3,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την τρίτη πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο μετά την Nvidia και την Apple 0,95%.

Η Google επενδύει τεράστια ποσά στην ανάπτυξη προχωρημένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και διατηρεί ισχυρές πηγές εσόδων από τη διαφήμιση, που παράγει τα 385 δισ. δολάρια του ετήσιου κύκλου εργασιών της. Τα μοντέλα AI της, όπως το Gemini 3, εκπαιδεύονται σε δικά της δίκτυα με ειδικούς επεξεργαστές που σχεδιάζει εσωτερικά, κάτι που την κάνει να ξεχωρίζει από άλλες εταιρείες.

Αυτός ο συνδυασμός τεχνολογίας και ισχυρής διαφημιστικής βάσης επιτρέπει στη Google να διατηρεί ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και σταθερότητας. Επιπλέον, με περίπου το 90% των παγκόσμιων αναζητήσεων να γίνονται μέσω της πλατφόρμας της, περιορίζει το προβάδισμα ανταγωνιστών όπως το ChatGPT της OpenAI που έχει το 35% της προτίμησης, έναντι 26% που έχει το Gemini.

Αυξημένες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο ανταγωνισμός έχει οδηγήσει τις μεγάλες εταιρείες σε αυξημένες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη, συνολικά πάνω από 320 δισ. δολάρια το 2025. Η Google ανακοινώνει κεφαλαιουχικές δαπάνες 91-93 δισ. φέτος, που είναι 75% περισσότερες από πέρυσι και τριπλάσιες έναντι του μέσου όρου των προηγούμενων ετών, αλλά παραμένει πιο εύρωστη οικονομικά, με χαμηλότερο λόγο χρέους και υψηλή ρευστότητα σε σχέση με ανταγωνιστές.

Παρά το γεγονός ότι η μετοχή της έχει ανεβεί αρκετά (με δείκτη τιμής προς κέρδη γύρω στο 29), παραμένει ανταγωνιστική σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και την αγορά συνολικά. Η απόρριψη κυβερνητικών προσπαθειών διάσπασης της εταιρείας και η επιτυχημένη είσοδός της στην AI τεχνολογία δικαιολογούν αυτήν την υψηλή αποτίμηση.

