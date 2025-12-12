Το Gemini κάνει την αναζήτηση τοποθεσιών ευκολότερη μέσω Google Maps

Η Google συνεχίζει να εξελίσσει το Gemini, μετατρέποντας την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης σταδιακά από ένα απλό «εργαλείο» συνομιλίας σε έναν ολοκληρωμένο βοηθό καθημερινών αναζητήσεων.

Η τελευταία αναβάθμιση φέρνει στο προσκήνιο μία νέα, πιο οπτική ενσωμάτωση των Χαρτών Google.

Αντί για απλές λίστες με ονόματα και διευθύνσεις, οι τοποθεσίες εμφανίζονται πλέον με εικόνες, αξιολογήσεις και βασικές πληροφορίες, δίνοντας στον χρήστη άμεση εικόνα του μέρους που πρόκειται να επισκεφτεί.

Όταν ο χρήστης ζητά από το Gemini να του προτείνει εστιατόρια, καφέ ή άλλα σημεία ενδιαφέροντος, τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μορφή καρτών. Κάθε κάρτα περιλαμβάνει φωτογραφία της τοποθεσίας, βαθμολογία με αστέρια και βασικά στοιχεία που προέρχονται από το Google Maps.

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται εικονίδια και emoji για να ξεχωρίζουν οι διαφορετικές κατηγορίες, κάνοντας την εμπειρία πιο ευχάριστη και εύκολη στην κατανόηση με μία ματιά.

Αυτή η νέα παρουσίαση μειώνει τον χρόνο που χρειάζεται ο χρήστης για να αποφασίσει. Χωρίς να ανοίξει ξεχωριστή σελίδα ή την εφαρμογή, μπορεί να δει αν ένα μέρος φαίνεται ελκυστικό, αν έχει καλές κριτικές και αν ταιριάζει σε αυτό που αναζητά.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε ταξίδια ή στιγμές που κάποιος χρειάζεται άμεσες προτάσεις, όπως όταν ψάχνει πού να φάει ή ποια μέρη να επισκεφτεί κοντά του.

Η συνδυαστική χρήση κειμένου και εικόνων δείχνει ξεκάθαρα την πολυτροπική κατεύθυνση της Google, όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν απαντά μόνο με λέξεις, αλλά και οπτικό περιεχόμενο που βοηθά στη λήψη αποφάσεων.

Η οπτική ενσωμάτωση των Google Maps είναι ήδη διαθέσιμη στο Gemini για χρήστες με αγγλική γλώσσα, τόσο σε κινητά όσο και υπολογιστές ή λάπτοπ.

Η Google αναμένεται να επεκτείνει σταδιακά τη λειτουργία και σε περισσότερες αγορές και γλώσσες.