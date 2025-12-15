Μακελειό στην Αυστραλία: Οι δράστες είχαν ορκιστεί πίστη στο ΙSIS πριν σκορπίσουν τον θάνατο

H Aυστραλία μετράει τις πληγές της μετά την πιο αιματηρή μαζική ένοπλη επίθεση στην από την επίθεση στο Πορτ Άρθουρ το 1996. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες (14/12) από ένοπλους σε έναν εορτασμό της εβραϊκής Χανουκά στη δημοφιλή παραλία Μποντάϊ στο Σίδνεϊ. Αυστραλοί αξιωματούχοι έκαναν από την πρώτη στιγμή λόγο για τρομοκρατική επίθεση με στόχο την εβραϊκή κοινότητα.

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην πιο γνωστή παραλία της Αυστραλίας, για την εκδήλωση. Παιδιά έπαιζαν καθώς μουσική και φούσκες γέμιζαν τον αέρα. Ξαφνικά, πυροβολισμοί διέκοψαν την ατμόσφαιρα γιορτής. Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά. Οι δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ από μια πεζογέφυρα και το δολοφονικό αμόκ σταμάτησε όταν ένας περαστικός άρπαξε το όπλο ενός ενόπλου, σύμφωνα με βίντεο και μαρτυρίες μαρτύρων.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε θα πιέσει όπως είπε για αυστηρότερους νόμους περί οπλοκατοχής, μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα 10χρονο κορίτσι και δύο ραββίνοι, στο μακελειό στην παραλία Μποντάϊ την Κυριακή. Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σε μνημεία δίπλα στην παραλία για να καταθέσουν λουλούδια και να αποτίσουν φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση που είχε στόχο την εκδήλωση της εβραϊκής γιορτής Χανουκά.

«Η ανάγκη για αυστηρότερους νόμους περί όπλων» θα βρεθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του εθνικού υπουργικού συμβουλίου σήμερα το απόγευμα (15/12) είπε ο Αλμπανέζε. «Σήμερα το απόγευμα, στις τέσσερις, θα θέσω στην ημερήσια διάταξη του εθνικού υπουργικού συμβουλίου αυστηρότερους νόμους για τα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των ορίων στον αριθμό των όπλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αδειοδοτηθούν από άτομα, καθώς και μια αναθεώρηση των αδειών σε μια χρονική περίοδο», είπε στα μέσα ενημέρωσης.

Γυναίκα προσεύχεται στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης AP

«Οι συνθήκες των ανθρώπων αλλάζουν. Οι άνθρωποι μπορούν να ριζοσπαστικοποιηθούν με την πάροδο του χρόνου. Οι άδειες δεν πρέπει να ισχύουν επ' αόριστον.» Ο Αλμπάνεζε αναφέρει ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση θα «υποβάλει στο εθνικό υπουργικό συμβούλιο σήμερα το απόγευμα μια πρόταση για την εξουσιοδότηση των υπηρεσιών να εξετάσουν τι μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τομέα».

Η επίθεση στην παραλία Μποντάϊ σηματοδότησε μια «μαύρη μέρα στην ιστορία της Αυστραλίας σε αυτό που θα έπρεπε να είναι μια μέρα φωτός», είπε μεταξύ άλλων. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δύο ένοπλοι ήταν ένας 50χρονος πατέρας, ο οποίος πέθανε επί τόπου, και ο 24χρονος γιος του, ο οποίος παραμένει στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Ο άνδρας έχει άδεια οπλοφορίας για ψυχαγωγικό κυνήγι.

Ποιοι είναι οι δράστες

Την ίδια στιγμή έρχονται στο φως περισσότερες λεπτομέρειες για τους δύο δράστες, οι οποίοι ήταν πατέρας και γιος. Ο γιος είναι Αυστραλός πολίτης, ενώ ο πατέρας έφτασε στην Αυστραλία από το Πακιστάν το 1998 με φοιτητική βίζα, η οποία μετατράπηκε το 2001 σε βίζα συζύγου και αργότερα σε βίζα επιστροφής για διαμονή, είπε ο υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ. Χρησιμοποίησαν νόμιμα αποκτηθέντα πυροβόλα όπλα για να διαπράξουν τη σφαγή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 24χρονος Ναβίντ Άκραμ συνελήφθη επί τόπου και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ με σοβαρά τραύματα. Ο 50χρονος πατέρας του, για τον οποίο η Sydney Morning Herald ανέφερε ως Σατζίντ Άκραμ , πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία. Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τα ονόματά τους.

O 24χρονος δράστης Ναβίντ Ακράμ

Ο γιος ήταν γνωστός στην αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, ενώ ο πατέρας του είχε άδεια οπλοκατοχής με έξι όπλα καταχωρημένα στην κατοχή του. Και τα έξι πυροβόλα όπλα έχουν κατασχεθεί, ανέφερε η αστυνομία. Τέσσερα από αυτά τα όπλα, ανάμεσά τους ένα τουφέκι και ένα κυνηγετικό όπλο, κατασχέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος στο Μποντάϊ ενώ άλλα όπλα βρέθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιδρομής σε ένα σπίτι στο Κάμπσι, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.

Ο επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, δήλωσε ότι οι άνδρες έμεναν σε ένα άλλο σπίτι στο Μπόνιριγκ, στα δυτικά της πόλης, το οποίο επίσης δέχτηκε έφοδο την Κυριακή το βράδυ και όπου όπως όλα δείχνουν σχεδιάστηκε το μακελειό. Ο Λάνιον είπε ότι δεν υπήρχε τίποτα «που να υποδηλώνει ότι κάποιος από τους άνδρες που εμπλέκονταν στην χθεσινή επίθεση σχεδίαζε την επίθεση» και επιβεβαίωσε ότι ο ηλικιωμένος άνδρας κατείχε άδεια οπλοκατοχής εδώ και μια δεκαετία.

Ο 24χρονος δράστης τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή των αρχών τον Οκτώβριο του 2019, αποκάλυψε ο Αλμπανέζε στη συνέντευξη Τύπου του. Πρόσθεσε ότι ο άνδρας «εξετάστηκε με βάση τη σχέση του με άλλους και η εκτίμηση έγινε ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη συνεχιζόμενης απειλής ή απειλής εμπλοκής του σε βία» Eξετάστηκε από την υπηρεσία κατασκοπείας ASIO για διασυνδέσεις με έναν πυρήνα του Ισλαμικού Κράτους με έδρα το Σίδνεϊ έξι χρόνια πριν πραγματοποιήσει τη σφαγή με τον πατέρα του, Σατζίντ.

Πολίτες αποτίουν φόρο τιμής στα θύματα του μακελειού στην Αυστραλία AP

Σύμφωνα μάλιστα με τη New York Post φοίτησε σε ένα ισλαμικό κέντρο στην Αυστραλία, το οποίο έχει δεσμούς με άλλες μουσουλμανικές οργανώσεις στη χώρα. Ο 24χρονος Ναβίντ ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον χιλιάδων Εβραίων που γιόρταζαν τη Χανουκά είχε αναφερθεί σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Φεβρουάριο του 2022, όπου τον επαινούσαν για την τελειοποίηση «όλων των κανόνων του τατζουίντ» - της απαγγελίας των νόμων του Κορανίου - στο Ινστιτούτο Αl-Murad έξω από το Σίδνεϊ.

«Ένας ακόμη αγαπημένος μου μαθητής, ο Ναβίντ Άκραμ, περνάει τα βιβλία του Ικρά και το τατζουίντ σήμερα το πρωί, τελειοποιώντας όλους τους κανόνες», δήλωσε ο Άνταμ Ισμαήλ, επικεφαλής του ινστιτούτου, σε ανάρτηση στο Facebook, η οποία έκτοτε διαγράφηκε.

Βρέθηκε σημαία του ISIS στο όχημά τους

Το ABC επιβεβαίωσε ότι ο Αυστραλιανός Οργανισμός Πληροφοριών Ασφαλείας (ASIO) — το FBI της χώρας — είχε προηγουμένως διερευνήσει τον Άκραμ το 2019 για πιθανούς δεσμούς με την τρομοκρατία. Το ASIO πίστευε επίσης ότι ο Άκραμ και ο πατέρας του, Σατζίντ, 50 ετών, ορκίστηκαν πίστη στο ISIS πριν από την επίθεση και διαπίστωσαν ότι οι ερευνητές τρομοκρατίας βρήκαν μια σημαία του ISIS στο όχημά τους, ανέφερε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, επικαλούμενος πηγές.

Το Ινστιτούτο Al-Murad έκτοτε διέγραψε τον ιστότοπο και τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ισμαήλ είπε ότι έχασε την επαφή με τον πρώην μαθητή του στις αρχές του 2022 και τώρα ισχυρίζεται ότι η θανατηφόρα ένοπλη επίθεση έχει προκαλέσει απειλές θανάτου, αναγκάζοντας τον ίδιο και την οικογένειά του να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ανέφερε η Sydney Morning Herald. «Είμαι συντετριμμένος από τις εικόνες των θυμάτων στο Μπόντι», δήλωσε στην εφημερίδα.

Τα θύματα της επίθεσης

Ο ραβίνος Έλι Σλάνγκερ και ο επιζών του Ολοκαυτώματος Άλεξ Κλάιτμαν είναι μεταξύ των 16 νεκρών στην τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάϊ.

Ο Κλάιτμαν μαζί με τη σύζυγό του Λάρισα επέζησαν του Ολοκαυτώματος και είχαν αφηγηθεί τις εμπειρίες τους στο αυστραλιανό εβραϊκό φιλανθρωπικό ίδρυμα JewishCare το 2023. «Ως παιδιά, τόσο η Λάρισα όσο και ο Αλεξάντερ αντιμετώπισαν τον απερίγραπτο τρόμο του Ολοκαυτώματος. Οι αναμνήσεις του Άλεξ είναι ιδιαίτερα οδυνηρές, καθώς θυμάται τις τρομερές συνθήκες στη Σιβηρία όπου, μαζί με τη μητέρα και τον μικρότερο αδελφό του, αγωνίζονταν για την επιβίωση», αναφέρει η ετήσια έκθεση του JewishCare.

«Τα σημάδια του παρελθόντος, ωστόσο, δεν τους εμπόδισαν να αναζητήσουν ένα λαμπρότερο μέλλον. Αργότερα μετακόμισαν στην Αυστραλία, μεταναστεύοντας από την Ουκρανία». Ο Άλεξ Κλάιτμαν ήταν συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 57 χρόνια, ζώντας στο Ματράβιλ στα νοτιοανατολικά του Σίδνεϊ και καταγόμενο από την Ουκρανία.

Ο Ραβίνος Σλάνγκερ ήταν μέλος της ορθόδοξης εβραϊκής ομάδας Σαμπάντ και διοργανωτής της εκδήλωσης Χανουκά δίπλα στη Θάλασσα, η οποία φέρεται να έγινε στόχος των ενόπλων. Ήταν βασικό στέλεχος στη Συναγωγή Χαμπάντ στην οδό Γουέλινγκτον, στην παραλία Μποντάϊ.

Έμενε κοντά στον τόπο της μαζικής δολοφονίας και την Κυριακή παρότρυνε τους φίλους του να τον ακολουθήσουν στο άναμμα των κεριών.Ήταν πατέρας πέντε παιδιών και το μικρότερο παιδί του - ένας γιος - γεννήθηκε μόλις πριν από έξι εβδομάδες. Μέλη της οικογένειας του Ραβίνου Σλάνγκερ, ο οποίος γεννήθηκε στο Λονδίνο, ενθάρρυναν τους ανθρώπους να τον θυμούνται σκορπίζοντας «περισσότερο φως».

Το 10χρονο κορίτσι που σκοτώθηκε στην επίθεση αναγνωρίστηκε ως Ματίλντα. Η θεία της, Λίνα, έδωσε άδεια στην Guardian Australia να δημοσιεύσει το μικρό της όνομα και φωτογραφίες που ενέκρινε η μητέρα της. «Μια μεγάλη τραγωδία συνέβη στην οικογένειά μου», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η αγαπημένη μου ανιψιά Ματίλντα σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης. Δεν ξέρω πώς θα επιβιώσουμε από τέτοια θλίψη».

Η Ματίλντα μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό νοσοκομείο του Σίδνεϊ την Κυριακή το βράδυ, όπου αργότερα πέθανε. Ήταν πρώην μαθήτρια του ρωσικού σχολείου Harmony του Σίδνεϊ, το οποίο δήλωσε ότι ήταν «βαθιά θλιμμένο που έμαθε για τον θάνατό της». «Η μνήμη της θα παραμείνει στις καρδιές μας και τιμούμε τη ζωή της και τον χρόνο που πέρασε ως μέλος της σχολικής μας οικογένειας», ανέφερε το σχολείο σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η καθηγήτρια ξένων γλωσσών, Ιρίνα Γκούντχιου, την περιέγραψε ως ένα «φωτεινό, χαρούμενο και ζωηρό παιδί που έφερε φως σε όλους γύρω της».

