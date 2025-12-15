Λονδίνο: Σηκώνουν με γερανούς πολυτελή αυτοκίνητα

Του Γιάννη Σκουφή

Η πιο πρόσφατη είδηση αφορά την απομάκρυνση με γερανό μιας Rolls Royce Phantom Coupe, η οποία είχε σταθμεύσει παράνομα μπροστά από το ξενοδοχείο Chancery Rosewood, στην περιοχή του Grosvenor Square.

Η δημοτική αρχή του Westminster ανακοίνωσε ότι υπήρξαν πολλά παράπονα κατοίκων, καθώς έξω από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο η κατάσταση είχε ξεφύγει. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του δήμου, «όσοι κινούνται πεζοί δεν πρέπει να εμποδίζονται από παρκαρισμένες Ferrari και Lamborghini».

Η κατάσταση δεν είναι καινούρια. Το περασμένο καλοκαίρι ήδη είχαν κατασχεθεί περισσότερα από 60 αυτοκίνητα συνολικής αξίας άνω των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων Bentley, Ferrari, Lamborghini, McLaren και Rolls Royce. Τα περισσότερα είχαν ξένες πινακίδες, κυρίως από τη Σαουδική Αραβία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες τους δεν διέθεταν καν ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ.

Το πρόβλημα, όπως παραδέχονται οι ίδιοι οι αρμόδιοι φορείς, είναι ότι τα αυτοκίνητα είναι συχνά δηλωμένα στο εξωτερικό, γεγονός που καθιστά πρακτικά αδύνατη την είσπραξη προστίμων. Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, «οι ιδιοκτήτες είναι τόσο πλούσιοι που τα πρόστιμα δεν τους απασχολούν καν».

Παρ’ όλα αυτά, ο δήμος του Westminster δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τη δράση του. Οι έλεγχοι εντείνονται και η τακτική της φυσικής απομάκρυνσης των αυτοκινήτων φαίνεται πως είναι η μόνη αποτελεσματική μέθοδος απέναντι στην επίδειξη αδιαφορίας για τον δημόσιο χώρο.