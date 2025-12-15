«Τανκ» και «Λατρεία» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (15/12).

Σίριλ Ντέσερς
Ο Νιγηριανός ήταν ο πρωταγωνιστής των "πράσινων" κόντρα στον Βόλο
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στην Super League καθώς επικράτησε 2-1 του Βόλου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οι Ντέσερς και Λαφόν ήταν «Τανκ & Σωτήρας», αντίστοιχα, με τον Νιγηριανό φορ να σκοράρει νωρίς και να παίρνει πέναλτι, ενώ ο υψηλόσωμος πορτιέρο κράτησε τη νίκη στο πέναλτι του Λάμπρου για τους φιλοξενούμενους.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ ήταν «Λατρεία» στο Αγρίνιο, μια και επικράτησε 5-0 του Παναιτωλικού, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς να πραγματοποιηθεί εξαιρετική εμφάνιση με δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

