Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (15/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
15/12/2025 8:00:00 πμ
15/12/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1526
Κατασκευές
15/12/2025 8:00:00 πμ
15/12/2025 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ 22 έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1396
Λειτουργία
15/12/2025 8:00:00 πμ
15/12/2025 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΗΡΙΔΙΑΝΟΥ απο κάθετο: Γ. ΣΙΣΙΝΗ έως κάθετο: ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1394
Λειτουργία
15/12/2025 8:00:00 πμ
15/12/2025 1:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΣΤΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΙΟΛΟΥ έως κάθετο: ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 3 έως : ΣΤΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
1412
Λειτουργία
15/12/2025 8:00:00 πμ
15/12/2025 2:00:00 μμ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΛΑΧΑΒΑ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΑΛΕΥΡΑ.
1018
Κατασκευές
15/12/2025 8:00:00 πμ
15/12/2025 3:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ - ΒΕΝΙΟ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - ΑΝΩ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ - ΕΛΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - ΒΙΝΤΖΙ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - ΠΕΥΚΑ - ΖΑΣΤΑΝΟ - ΔΙΨΕΛΙΖΑ - ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ(ΟΡΙΑ ΜΕ ΔΙΨΕΛΙΖΑ) - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΙΓΙΟΥ - ΚΙΑΤΟΥ - Λ.ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ - ΤΥΧΗΣ - ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ - Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΟΝΗΣ ΑΓ.ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ - Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ - ΑΓΑΠΗΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ - ΦΙΛΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΠΠΑ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΥΨΩΜΑ ΑΓΡΙΑΔΕΣ - ΡΟΔΟΥ - ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΓΕΘΙ - ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ - ΡΟΔΟΥ - ΑΚΤΗΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΚΛΕΙΔΟΥΧΕΙΟ - 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΛΗΘΟΣΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
1529
Λειτουργία
15/12/2025 8:00:00 πμ
15/12/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ, ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ, ΚΟΔΡΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ.
958
Κατασκευές
15/12/2025 8:00:00 πμ
15/12/2025 4:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ - ΟΥΑΛΗ - ΡΩΜΑΝΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ - ΙΣΑΑΚΙΟΥ - ΚΟΜΝΗΝΟΥ - ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛΩΝ - ΛΕΚΑΠΗΝΟΥ - ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ - ΚΥΡΙΛΛΟΥ - ΕΜΑΝ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ - ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ - ΤΣΙΜΙΣΚΗ - ΝΑΡΣΗ - ΜΑΡΚΑΝΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ 0ΡΟΥΣ - ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΑΣ - ΤΡΑΥΛΟΥ ΜΙΧ. - ΚΟΛΩΝΟΥ - ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΑΘΗΝΑΙΑΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ - ΠΙΣΤΕΩΣ - ΧΙΟΝΑΤΗΣ - ΤΙΒΕΡΙΟΥ - ΖΗΛΩΤΩΝ - ΨΕΛΛΟΥ Μ. - ΝΙΚ. ΟΥΡΑΝΟΥ - ΙΣΙΔΟΡΟΥ - Λ. ΦΥΛΗΣ
600
Κατασκευές
15/12/2025 8:00:00 πμ
15/12/2025 4:00:00 μμ
15/12/2025 8:00:00 πμ
15/12/2025 4:00:00 μμ
15/12/2025 8:00:00 πμ
15/12/2025 4:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΙΚΤΙΝΟΥ - ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΡΣΙΠΠΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ
601
Κατασκευές
15/12/2025 9:30:00 πμ
15/12/2025 12:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΗΧΟΥΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΩΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΥΣΣΕΩΣ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΝΟ 1 από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ
1584
Κατασκευές
15/12/2025 10:00:00 πμ
15/12/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΟΡΝ, ΒΡΥΖΑΚΗ ΚΑΙ Π.ΔΕΛΤΑ.
1016
Κατασκευές
15/12/2025 11:00:00 πμ
15/12/2025 2:00:00 μμ
ΤΑΥΡΟΥ
Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: Π.ΜΕΛΑ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 33 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΩ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΕΩ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
15/12/2025 11:30:00 πμ
15/12/2025 4:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ - ΣΟΛΟΝΩΣ
602
Κατασκευές
15/12/2025 12:00:00 μμ
15/12/2025 3:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛΙΣΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΗΓΑΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΗΓΑΣΟΥ απο κάθετο: ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ έως κάθετο: ΑΝΕΜΩΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΜΕΛΙΣΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΗΣ απο κάθετο: ΔΡΥΑΔΩΝ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΙΤΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΤΙΔΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
1548
Κατασκευές
15/12/2025 12:00:00 μμ
15/12/2025 5:00:00 μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΩΝΙΔΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
1021
Κατασκευές
15/12/2025 1:00:00 μμ
15/12/2025 4:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΤΕΑ - - ΜΑΝΟΥΤΣΟ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
1532
Λειτουργία
15/12/2025 2:00:00 μμ
15/12/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
1397
Λειτουργία
